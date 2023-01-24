Норвегия может передать Украине 8 из 36 своих танков Leopard 2 – Dagens Naeringsliv

Норвегия может передать Украине свои танки Leopard 2 для борьбы с российскими оккупантами. Речь идет о 8 из 36 единиц бронетехники, которые есть у государства.

Видео дня

Об этом сообщает Dagens Naeringsliv. Отмечается, что в ближайшее время правительство также примет решение о закупке новых танков.

В понедельник вечером в Норвегии прошло закрытое заседание расширенного комитета иностранных дел и обороны. Оно было посвященное предоставлению военной помощи нашей стране.

По данным СМИ, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет возражать, решению Польши касательно отправки Украине танков Leopard.

Также сегодня выяснилось, что Германия получила запрос Польши о реэкспорте Leopard 2 в Украину. При этом немецкие министры заявили, что планируют рассмотреть этот вопрос максимально быстро.

Есть информация, что решение может быть объявлено уже в среду, 25 января.

"Я не буду комментировать будущие поставки, но, конечно, Украине нужно различное вооружение, в том числе танки, которые были запрошены", – сказал о заседании министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Норвегия передала Украине новый пакет военной помощи для борьбы с полномасштабным вторжением России. Так, украинские военные получат еще 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Также OBOZREVATEL писал, что Норвегия поможет Украине восстановить объекты критической инфраструктуры, которые были повреждены из-за массированных ракетных ударов России. Страна выделит на это миллиард крон (около $100 млн).