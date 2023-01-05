Норвегия передаст Украине еще 10 тысяч артиллерийских снарядов
Норвегия передала Украине новый пакет военной помощи для борьбы государства с полномасштабным вторжением России. Так, украинские военные получат еще 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
Об этом сообщили на сайте министерства обороны Норвегии. Как отмечается, вооружение уже покинуло территорию государства.
В пресс-службе ведомства отметили, что артиллерийские снаряды можно использовать в нескольких видах артиллерийских вооружений, в том числе самоходных гаубицах M109.
"Для безопасности Европы и Норвегии важно, чтобы Украине удалось противостоять нападению России. Украина нуждается в международной поддержке в виде военной техники и подготовки собственных сил", – отметил министр обороны страны Берн Арилд Грамм.
Он подчеркнул, что Норвегия внесла значительный вклад в поддержку Украины в борьбе с российским вторжением в течение 2022 года и продолжит делать это делать и в 2023 году.
В ведомстве также отметили, что переданные украинской армии снаряды были взяты из складов министерства обороны. Последствия для национальной готовности также были оценены.
"Украина нуждается в быстрой поддержке, и поэтому мы продолжаем оценивать, что мы можем пожертвовать из структуры Вооруженных сил. В то же время, мы изучаем, что мы можем приобрести непосредственно у производителя, чтобы пожертвовать в дальнейшем", – сказал Грэм.
Норвегия уже предоставила Украине 23 самоходных гаубицы M-109, 160 ракет воздух-земля Hellfire, 3 реактивные установки залпового огня MLRS, 4 тыс. противотанковых ракет, более 1750 бронежилетов и прочее.
Как сообщал OBOZREVATEL, Норвегия поможет Украине восстановить объекты критической инфраструктуры, которые были повреждены из-за массированных ракетных ударов России. Страна выделит на это миллиард крон (около $100 млн).
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!