Норвегия передаст Украине танки Leopard 2, – министр обороны

Норвегия передаст Украине танки Leopard 2. Однако их количество пока неизвестно.

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Об этом в среду, 25 января, заявил министр Бьорн Ариль Грам, сообщает NRK. Он подчеркнул, что государство обязано быть включенным в помощь нашей стране.

"Сейчас танки стали очень востребованы. Норвегия и правительство поддерживают передачу танков Украине. Норвегия должна быть вовлечена", – заявил чиновник.

Он отметил, что не будет озвучивать количество переданной бронетехники. Но добавил, что помимо этого, страна будет обучать украинских военных.

"Она (помощь – Ред.) должна быть подкреплена обучением украинских солдат и финансированием. В общем, мы должны максимально поддерживать Украину в оборонительном бою", – сказал Грам.

Также глава оборонного ведомства Норвегии рассказал о сроках поставок танков в Украину.

"Сейчас мы находимся в процессах переговоров с Вооруженными силами, а также с союзными партнерами, чтобы хорошо координировать свои действия, чтобы это работало как можно лучше для Украины. Тогда мы должны смотреть как на пожертвование танков, так и на то, что идет с пожертвованием, включая обучение украинских солдат", – отметил он.

Кроме того, министр прокомментировал задержки в этом вопросе со стороны Германии.

"Я думаю, что это произошло очень быстро. В пятницу состоялась важная встреча, в обсуждениях которой участвовала Норвегия. Мы долго работали над этим и теперь можем объявить, что поддержим эту благотворительную работу и примем в ней участие", – заявил Грам.

Следует отметить, что военную помощь Норвегии уже прокомментировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он заявил, что это только начало хороших новостей.

"Норвегия отправит нам Leopard 2. Это только начало, дальше будет немало крутых новостей", – написал Ермак в Telegram.

Накануне сообщалось, что Норвегия может передать Украине свои танки Leopard 2 для борьбы с российскими оккупантами. Предварительно, речь шла о 8 из 36 единиц бронетехники, которые есть у государства.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Норвегия передала Украине новый пакет военной помощи для борьбы с полномасштабным вторжением России. Так, украинские военные получат еще 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Также OBOZREVATEL сообщал, что Норвегия поможет Украине восстановить объекты критической инфраструктуры, которые были повреждены из-за массированных ракетных ударов России. Страна выделит на это миллиард крон (около $100 млн).