Норвегия планирует передать Украине дополнительные системы ПВО NASAMS

Правительство Норвегии в пятницу, 9 февраля, поручило парламенту заказать у производителя больше пусковых установок и центров управления огнем систем ПВО NASAMS. Дополнительные 10 пусковых установок и 4 центра управления будут переданы Украине.

Об этом идет речь на сайте министерства обороны Норвегии. В ведомстве подчеркнули, что NASAMS спасает жизнь украинцев и предотвращает разрушение зданий и инфраструктуры.

"Правительство предлагает парламенту Норвегии заказать у компании Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) еще десять пусковых установок и четыре центра управления огнем системы противовоздушной обороны NASAMS", – отметили в ведомстве.

Комплексы NASAMS отправят в дополнение к закупке оборудования, Норвегия уже передала Украине. В целом инвестиции составят более 300 млн евро.

"Норвежская система NASAMs спасает жизнь украинцев и предотвращает разрушение зданий и инфраструктуры. Российские ракетные и беспилотные атаки являются широкомасштабными и жестокими, поэтому противовоздушная оборона является абсолютно решающей для Украины", – отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грамм.

ПВО NASAMS – передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS (NASAMS) средней дальности, предназначенный для поражения воздушных целей на малых и средних высотах в любых погодных условиях.

Принят на вооружение ВВС Норвегии в 1994 году для замены комплексов Improved Hawk. NASAMS превосходит их по боевым возможностям, а именно: способен одновременно сопровождать и поражать большее количество целей, гораздо меньшее время на перевод комплекса из производного положения в боевое. При этом количество обслуживающего персонала уменьшено в четыре раза, NASAMS обладает большей степенью унификации оборудования и возможностью сочетания с другими системами.

В состав комплекса входят пусковая установка на базе шасси автомобиля повышенной проходимости Scania P113, ракеты AMRAAM (AIM-120A) класса "воздух-воздух", размещенные в шести транспортно-пусковых контейнерах, и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-64.

Зенитная управляемая ракета AIM-120A оснащена осколочно-фугасной боевой частью направленного действия, подрыв которой осуществляется активным радиолокационным или контактным взрывателем.

NASAMS может использовать усовершенствованные ракеты класса воздух-воздух средней дальности AMRAAM, ракеты класса воздух-воздух увеличенной дальности AMRAAM-ER и AIM-9X.

Тактико-технические характеристики

Дальность: от 2.5 до 40 км

Высота цели: от 30 м до 16 км.

Время реагирования: 10 с

Время развертывания/свертывания: 15/3 мин

Скорость цели: до 1000 м/с (3600 км/ч)

Зенитные управляемые ракеты:

Вес ОКР: 150.7 кг

Вес боевой части: 22 кг

Длина ОКР: 3.6 м

Диаметр: 17.8 см

Скорость ОКР: до 1020 м/с (3670 км/ч)

Перегрузка: до 40 g

Время отработки: 300 часов.

Как сообщал OBOZ.UA, Канада до сих пор не передала Украине ЗРК NASAMS, который пообещала около года назад. Более того: пока неизвестны даже приблизительные сроки возможной поставки. Одна из двух компаний-производителей упомянутых данных заявила, что до сих пор нет канадского контракта по обещанному ЗРК NASAMS.

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