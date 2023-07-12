Норвегия предоставит Украине две системы ПВО NASAMS: как они помогут закрыть небо

Норвегия передаст Украине две системы ПВО NASAMS. Правительство страны решило передать украинской стороне пакет поддержки, содержащий два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части к зенитно-ракетным комплексам NASAMS.

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Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии в Twitter в среду, 12 июля.

"Норвегия передает Украине пакет поддержки NASAMS, содержащий два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части. Это обеспечивает долговечность, обеспеченность и гибкость уже переданной ПВО", - отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Норвежский министр подчеркнул, что противовоздушная оборона является сейчас первоочередной потребностью Украины.

"Украина нуждается в защите от российской авиации и ракетных ударов. Хорошие эксплуатационные результаты NASAMS означают, что ПВО в целом и NASAMS в частности очень желательны для Украины", – сказал Бьорн Арильд Грам.

Что такое NASAMS

Норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – мобильная система противовоздушной обороны, которая используется для уничтожения целей на малых и средних высотах в любую погоду.

Батарея NASAMS обычно состоит из трех огневых единиц (9 пусковых установок с общим количеством ракет 54), трех радаров MPQ-64F, центра управления огнем, машины с оптико-электронной камерой (обеспечивающей пассивную наводку) и машины тактического управления. Общая стоимость составляет около 64 млн. долларов.

Главной особенностью этой техники является то, что комплекс полностью объединен через военную тактическую сеть передачи данных Link 16 стандарта НАТО. Элементы системы могут быть широко рассредоточены, что усложняет наведение противника на цель.

Каждый из радаров способен заменить другие. Центр управления огнем может получать целевые указания из штаба и выдавать данные по отдельным пусковым установкам. Все 54 ракеты могут быть выпущены по разным целям в течение 12 секунд.

Ракеты, используемые для NASAMS (AIM-120), обладают высокой скоростью (до 4900 км/ч) и маневренностью. Система NASAMS может уничтожать крылатые и баллистические ракеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, системы противовоздушной обороны NASAMS сбивают 100% крылатых ракет и существенно усовершенствуют украинскую систему ПВО. Единственный недостаток состоит в том, что таких комплексов у Украины мало.

Норвегия передаст Украине еще тысячу микродронов Black Hornet. Это очень маленькие разведывательные беспилотники, одни из самых современных в мире, позволяющие наблюдать за противником не только с камеры, но и через тепловизор.

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