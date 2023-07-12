Норвегия передаст Украине еще тысячу микродронов Black Hornet: чем особенные и как помогут ВСУ

Норвегия передаст Силам обороны Украины еще 1000 микродронов типа Black Hornet. Это очень маленькие разведывательные беспилотники, одни из самых современных в мире, которые позволяют наблюдать за противником не только с камеры, но и через тепловизор.

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О новых поставках этих БпЛА в Украину объявил норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грам. Официальный сайт правительства страны написал об этом 12 июля.

Глава МО подчеркнул, что Украина очень довольна предыдущими поставками норвежских Black Hornet. Новая партия дронов будет передана безвозмездно в ответ на просьбу представителей Киева.

Министр отметил, что норвежские микродроны очень просты в эксплуатации, надежны, практически незаметны для противника и особенно хорошо подходят для ведения боя в городских условиях.

Black Hornet разработан в сотрудничестве с Силами обороны Норвегии и Институтом оборонных исследований. Производится норвежской компанией Teledyne FLIR. Эта техника используется в ряде союзных стран, включая США и Великобританию.

Black Hornet весит менее 50 граммов и используется для разведки и идентификации целей.

Его очень трудно обнаружить, дрон практически бесшумный. Радиус действия одного устройства составляет до 1,6 километра, лететь он может непрерывно до 25 минут. Заявленная высота полета – до 30 метров.

В комплект входят сразу два устройства, поэтому они могут поочередно находиться в воздухе и стоять на подзарядке.

Видео FLIR (производителя) о работе Black Hornet:

Как писал OBOZREVATEL:

– 12 июля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьером Австралии Энтони Албенизи. По итогам встречи достигнуты договоренности о новом оборонном пакете для нашей армии. Он будет включать, в частности, 30 бронетранспортеров Bushmaster.

– 11 июля Франция выразила готовность передать ВСУ ракеты дальнего радиуса действия. Это SCALP (французское название британских Storm Shadow).

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