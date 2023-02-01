Норвегия рассматривает возможность отправки в Украину БМП CV90, которые уже передает Швеция. Фото

Норвегия намерена передать Украине многоцелевую бронированную машину CV90. Министерство обороны страны обратилось в генштаб с просьбой рассмотреть возможность передачи Киеву в дар БМП CV90.

Видео дня

Об этом сообщило норвежское издание TV 2.

По информации Министерства обороны Норвегии, правительство планирует внести больший вклад в военную помощь Украине и постоянно мониторит, нужно ли Осло посылать Киеву больше оружия и военной техники.

"Правительство постоянно рассматривает вопрос о том, должна ли Норвегия присылать Украине больше оружия. Мы не комментируем эти оценки и какие-либо текущие или будущие взносы. Мы имеем хороший диалог с Украиной и союзниками по потребностям. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – заявил в комментарии изданию министр обороны Бьорн Арильд Грамм.

Напомним, что Швеция передает Украине 50 таких боевых машин пехоты CV90.

Технические характеристики БМП CV 9030N

CV90 – семейство шведских боевых машин пехоты. А CV 9030N (индекс Strf 9030) – экспортный вариант, разработанный по заказу вооруженных сил Норвегии консорциумом BAE Systems и Bofors. Сейчас у норвежской армии 164 таких БМП.

Специально для экспортного контракта боевую машину вооружили 30-мм автоматической пушкой Bushmaster II, заменив ею стандартную 40-мм автоматическую пушку Bofors L/70.

Кроме того, CV 9030N отличается от шведской CV 90 более мощным двигателем мощностью 605 л.с. и дополнительным люком командира десанта с правой стороны кормовой части БМП.

Защита машины позволяет выдерживать попадание 30 мм снарядов.

Норвегия модернизировала часть своих боевых машин пехоты CV9030N до уровня CV90 Mk IIIb. Это самый совершенный вариант, который сейчас находится на вооружении. Это лучшая и более новая версия, которая имеет улучшенные электронные системы, живучесть и мобильность.

Обновление электронной архитектуры CV 9030N в версии Mk III сделало БПМ полностью цифровым. Мобильность боевой машины улучшила модернизированная подвеска. Ведь после модернизации БМП изменилось соотношение ее мощности с весом.

Бронь машины в зонах противоминной защиты и верхней полусферы укрепили, а горизонтальную защиту улучшили системой дополнительной модульной бронезащиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Норвегия готовит масштабную программу поддержки Украины, рассчитанную на пять лет.

Кроме того, Норвегия собирается отправить Украине танки Leopard 2 "быстрее всего". Бронированные боевые машины немецкого производства могут быть доставлены в нашу страну уже в конце марта.

Норвегия также передала Украине новый пакет военной помощи по борьбе с полномасштабным вторжением России. Так, у украинских военных будет еще 10 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм калибра. Их можно использовать в нескольких видах артиллерийских вооружений, в частности, в самоходных гаубицах M109.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!