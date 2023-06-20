Норвегия выделит более $23 млн на ядерную безопасность в Украине: на что пойдут средства

В правительстве Норвегии поддержали решение выделить 250 млн крон (более 23 млн долларов) на поддержку ядерной безопасности в Украине. Там отметили, что начатая РФ война в нарушение международного права поставила ядерную безопасность в стране под угрозу.

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Об этом сообщили на сайте Министерства иностранных дел Норвегии в понедельник, 19 июня. Как отметили в ведомстве, 100 млн крон будут направлены на поддержку работы в Украине экспертов МАГАТЭ.

"Это гарантирует, что специалисты агентства по-прежнему смогут находиться в Украине. Сегодня МАГАТЭ присутствует на Чернобыльской АЭС, Запорожской АЭС, оккупированной Россией, и трех других действующих атомных электростанциях в стране", – говорится в сообщении.

Глава МИД Анникен Хюитфельдт подчеркнул, что эксперты МАГАТЭ предоставляют международному сообществу независимые и достоверные оценки состояния ядерных объектов в Украине. На фоне агрессию России иметь такие данные крайне важно.

Еще 150 млн крон выделяются на финансирование сотрудничества Норвегии с Украиной в сфере ядерной безопасности. Эти средства будут направлены на уменьшение риска аварий и инцидентов, связанных с выбросом радиоактивных веществ, а также на уменьшение риска попадания радиоактивных материалов в чужие руки.

"Мы поможем властям Украины восстановить безопасную и надежную работу объектов и территорий, непосредственно пострадавших от боевых действий. Реконструкция инфраструктуры и управления в Чернобыле будет центральной", – говорит Хюитфельдт.

В МИД Норвегии отметили, что задачами работы по ядерной безопасности в Украине являются:

– снизить риск аварий и инцидентов, приводящих к выбросу радиоактивных веществ;

– снизить риск выброса ядерных и других радиоактивных материалов;

– способствовать восстановлению контроля над объектами и территориями, непосредственно пострадавшими от боевых действий;

– способствовать восстановлению объектов и территорий, где это возможно, и после окончания войны;

– информировать население, органы власти и СМИ о ядерной безопасности и возможном загрязнении в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Норвегия предоставит Украине военную, гуманитарную и гражданскую помощь на общую сумму около 7 миллиардов евро. Помощь будет предоставляться в течение пяти лет.

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