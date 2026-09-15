Новая доктрина войны: Залужный заявил, что Украина должна отказаться от советских методов

Украина должна перейти от советских подходов к ведению войны к новой доктрине, основанной на технологиях, изменении стратегий и способов их применения. Стремление деоккупировать территории и удержать их с помощью советских методов и стратегий, только уже с новым оружием, загнало мобилизацию в тупик.

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Изменения в ведении войны необратимы и касаются ведения войны на всех уровнях: тактическом, оперативном, стратегическом, а также построения ВПК. Об этом заявил в СМИ бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Что известно

По словам Залужного, правильно считать, что в 2026 году идет война технологий и не только их.

"Это также война стратегий и доктрин, которые неуклонно меняются под давлением прогресса. Поэтому большая ошибка – зацикливаться на отдельных технологиях и их пиаре исключительно как на оружии, которое дополняет советскую стратегию и, разумеется, требует именно советских исполнителей", – отметил бывший главнокомандующий ВСУ.

Он пояснил, что необходимо, признавая технологии новым оружием, учитывать закономерности развития военного искусства и непременно на этой основе формировать новые формы и способы их применения. И только после этого проводить организационные изменения в структуре Вооруженных сил, которые будут применять это новое оружие в новых формах и способах.

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При этом нужно отходить от советских методов ведения войны.

"Именно в этом заключается мобилизация как часть новой стратегии, основанной на новом оружии и именно новых, а не советских, формах и методах применения", – сказал Залужный.

Только так, по его мнению, можно подходить к совершенствованию мобилизации и, главное, создавать системное давление и преимущество над противником.

"Конечно, сегодня это требует времени. Эти изменения абсолютно необратимы и касаются ведения войны на всех уровнях: тактическом, оперативном, стратегическом, а также построения ВПК", – рассказал Залужный.

Сейчас старые правила ведения войны уже не действуют. По словам Залужного, это ежедневно демонстрирует российско-украинская война и непременно продемонстрируют любые новые крупные конфликты, которые разгорятся на фоне переформатирования старого мирового порядка.

"Вопросы адаптации к новым условиям, таким как увеличение потенциала и доступности средств поражения, внедрение роботизированных систем и искусственного интеллекта, защита логистики и портов, эффективная и бесперебойная связь, космические технологии, цифровое измерение безопасности, а также изменение подготовки личного состава в соответствии с требованиями и вызовами новой войны – это проблемы, которые сегодня стоят уже не перед армиями стран, поскольку они априори уже должны быть готовы. Это проблемы правительств и альянсов, которые должны объединяться вокруг технологий, защищающих их собственное будущее", – отметил бывший главнокомандующий ВСУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что украинские военные провели наступательную операцию на севере Донецкой области и очистили от российских войск ряд населенных пунктов. Первый этап операции под названием "Вивальди" позволил ликвидировать очаги инфильтрации противника на площади 75 км² и деоккупировать еще 10 км².

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