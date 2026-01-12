Новая модификация российской 'Герани' одновременно несет на борту ПЗРК и боевую часть: в ГУР раскрыли данные о 'начинке'

Россия продолжает адаптировать ударные беспилотники к противодействию украинской авиации и ПВО. Новая модификация "Герани-2" способна не только атаковать наземные цели, но и поражать воздушные объекты, оставаясь после этого боеспособной.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в своем Telegram-канале. Обнародована интерактивная схема и подробные данные о новой модификации беспилотного летательного аппарата "Герань-2" серии "Е", который оснащен переносным зенитно-ракетным комплексом.

В ГУР отмечают, что таким образом противник реагирует на эффективную работу Воздушных сил Украины и армейской авиации по уничтожению вражеских БпЛА, пытаясь расширить их возможности по поражению воздушных целей. Ранее украинская разведка уже фиксировала применение "Герани-2" с советской ракетой класса "воздух–воздух" Р-60, однако в новой конфигурации беспилотник получил ПЗРК "Верба".

Применение этой версии предполагает ручное управление оператором в реальном времени. Для этого используется китайская оптическая камера Honpho TS130C-01, установленная в носовом обтекателе, а также mesh-модем Xingkay Tech XK-F358 производства КНР.

Процесс пуска зенитной ракеты происходит поэтапно: оператор активирует сервоприводы, которые запускают химическую аккумуляторную батарею и азотный баллон охлаждения головки самонаведения ПЗРК. После достижения необходимой температуры автоматически открывается защитная крышка, а ракета осуществляет пуск сразу после захвата цели.

Ключевым отличием этой модификации является то, что беспилотник сохраняет основную боевую часть. На исследованном образце ГУР зафиксировало установку термобарической боевой части ТББЧ-50М. Это означает, что после отстрела зенитной ракеты БпЛА способен продолжить выполнение своей основной ударной задачи по наземным целям, в том числе с наведением оператором.

Набор электронных компонентов в этой "Геране" в целом стандартный: полетный контроллер, инерциальная навигационная система, 12-канальная "комета", трекер на базе микрокомпьютера Raspberry, а также 3G/4G-модемы. При этом в навигационной системе впервые зафиксировано использование 6-осевого инерциального модуля SCH1633-D0I японского производства компании Murata. Этот компонент был представлен в конце 2024 года как гражданское решение для автономного вождения и современных автомобильных систем помощи водителю.

По данным ГУР, другие электронные компоненты имеют происхождение из США, Китая, Швейцарии, Тайваня, Японии, Германии и Великобритании. В разведке отмечают, что публикация этих материалов имеет целью разоблачение международных технологических цепей, которые использует РФ для ведения войны, и усиление санкционного давления на государство-агрессора.

