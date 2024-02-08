Новая стратегия войны? Что означает увольнение Залужного для фронта и какой подход может 'сломать зубы' России

В четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, совершив серьезный переворот в украинском войске. Это наиболее значимое изменение в военном руководстве страны с самого начала полномасштабного вторжения России.

На отставку военачальника уже отреагировали западные медиа, в частности The New York Times и Politico. В частности, они вспомнили, что именно Залужный отыграл критическую роль в первые дни полномасштабной войны в Украине.

Генерал пытался распределить недостаточно оснащенные подразделения по полю боя, чтобы приостановить массированное русское наступление на Киев, и сдерживал московские войска достаточно долго, чтобы начала прибывать западная помощь. Затем он повел украинские войска в ошеломляющее контрнаступление в конце 2022 года, в результате чего были отвоеваны значительные территории.

В чем были проблемы

Однако, как заметил австрийский военный аналитик Том Купер, сейчас Залужного критикуют за то, что он не завершил трансформацию украинской армии в войска западного образца, не улучшил логистику и не смог отвести войска от линии фронта, чтобы дать им возможность отдохнуть и восстановиться, а не оставлять их в окопах на всю войну.

"Через два года после тотального вторжения ни один из этих методов не работает по-настоящему хорошо, и наблюдаемые до сих пор улучшения остаются относительно минимальными", – сказал аналитик.

Отношения между Зеленским и Залужным были напряженными в течение нескольких месяцев из-за неудачного контрнаступления 2023 года. После месяцев боев Украине удалось отвоевать всего несколько миль территории, ценой огромных человеческих жертв и потерь техники.

Напряженность в процессе контрнаступления существовала также между Залужным и Пентагоном. В Минобороны США настаивали, чтобы украинские военные сосредоточили основной удар на одном участке, в то время как Киев выбрал несколько наступлений по всему фронту, считая, что это усложнит для россиян укрепление многих точек одновременно.

В чем должна состоять новая стратегия войны?

Один из украинских офицеров сказал изданию Politico, что в ближайшие месяцы, когда наше государство вынуждено обороняться, нынешняя "война на истощение является очень, очень плохим выбором для Украины". Поэтому речь идет не о мобилизации в 500 тысяч человек.

Он убежден, что Украина должна применить "асимметричный" подход и сосредоточиться на ударах по оборонным и промышленным объектам внутри России. Это поможет "взломать зубы" государству-террористу, которое до сих пор имеет значительное преимущество в технике и личном составе.

Между тем старший военный аналитик благотворительного фонда "Вернись живым" Николай Белесков, помогающий украинской армии, заявил, что как бы ни развивались события с точки зрения перетасовки высшего руководства, ключевой вызов для Украины остается неизменным – это разработка и реализация качественной военной стратегии на 2024 год.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 8 февраля Зеленский обсудил с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, в каком обновлении нуждается украинская армия и кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных сил. Глава государства отметил, что поблагодарил генерала за два года защиты Украины, а сейчас – время для обновления.

– Новым главнокомандующим ВСУ стал генерал-полковник Александр Сырский. Причем это изменение не единственное. В целом, к руководству Вооруженными силами Украины становится новая управленческая команда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!