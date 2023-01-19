Новая волна мобилизации может ослабить армию РФ, – военный эксперт Мельник

Страна-террорист Россия располагает многомиллионным мобилизационным ресурсом, но увеличение численности армии может привести не к ее усилению, а к ослаблению. В настоящее время армия оккупанта не может предоставить минимальное обеспечение своим бойцам как в плане экипировки, так и в плане вооружения, с увеличением количества войск эти проблемы будут только нарастать.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. "Нужны автоматы Калашникова, нужна экипировка, которую, как мы видели, российское минобороны не способно обеспечить даже по минимуму. Очевидно, что на следующие 300 тысяч проблема с обеспечением будет еще больше", – спрогнозировал он.

Эксперт обратил внимание на то, что, несмотря на огромный мобилизационный ресурс, российские власти вынуждены прибегать к нестандартным методам привлечения людей в свои войска. Это, в частности, увеличение возраста для солдат-срочников, автоматическое предоставление гражданства РФ иммигрантам, которые соглашаются вступить в вооруженные силы России, привлечение в армию заключенных, осужденных за тяжкие преступления и создание новых частных военных компаний", – напомнил он.

В то же время он отметил, что механическое увеличение численности армии не будет означать автоматического повышения качества оккупационного войска. В этом контексте Мельник заметил, что на минимальную подготовку одного бойца необходимо 1-3 месяца. Он также должен быть обеспечен экипировкой и оружием. Также должны быть решены все логистические вопросы – "начиная с места, где его призывают, и заканчивая местом его применения на поле боя".

По прогнозам эксперта, все эти проблемы будут "нарастать по мере увеличения численности войска".

"Если рассматривать это в контексте рейтингов армий, второй или третьей военной мощи в мире, то может выглядеть, что она есть. Но если учитывать все эти детали и национальные особенности, то может получиться так, что увеличение войска приведет не к его усилению, а, напротив, к ослаблению. На что мы во многом и рассчитываем", – подытожил Мельник.

Как писал OBOZREVATEL, согласно аналитике The Wall Street Journal, после объявления в России частичной мобилизации в России резко снизилось количество граждан, поддерживающих продолжение войны против Украины. Уровень поддержки власти резко возрос после того, как было объявлено об окончании призыва в оккупационные войска.