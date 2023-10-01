'Новики с нами!' В Полтавской области открыли мемориальные доски защитникам Украины Виктору Сушкову и Игорю Паську. Фото и видео

В селе Бодаква Миргородского района Полтавской области в День защитников и защитниц Украины открыли мемориальные доски защитникам Украины – старшему лейтенанту Виктору Сушкову и сержанту Игорю Паську. Почтить память Героев собрались родные, друзья, знакомые и просто неравнодушные местные жители.

Доски памяти о военных появились на стене местного дома культуры. Трогательным видео поделилась в Instagram видеограф Анна Кулик (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В торжестве приняли участие представители ТЦК и СП, а также местных властей: староста села Александр Болотный и председатель Заводской ОТГ Виталий Сидоренко. Право открыть таблички предоставили дочери 52-летнего Игоря Паська Ярославе и жене 30-летнего Виктора Сушкова Ирине.

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Игорь Пасько

Сержант 2-го самоходного артиллерийского дивизиона Игорь Пасько с позывным "Гром" погиб 9 марта 2022 года в боях у села Лютеж Киевской области. Его борьба за свободу и независимость Украины началась еще в 2014 году. Когда Россия впервые вторглась в нашу страну, Герой присоединился к рядам Государственной пограничной службы. Участвовал в боях за Иловайск. Впоследствии был демобилизован.

Однако после полномасштабного вторжения не смог оставаться в стороне. Решил, что может быть полезен благодаря своему опыту, и снова ушел на фронт. Стал водителем-механиком в рядах 72-й механизированной бригады имени Черных Запорожцев и отправился защищать Киевщину.

9 марта батарея Паська с гаубиц начала бой с колонной российских танков. Защитникам удалось нанести потери врагу, однако в небе появились два вражеских вертолета, которые скинули смертоносные снаряды. Игорь погиб вместе с побратимами.

Посмертно сержант Пасько награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Виктор Сушков

Не прошло и двух недель после гибели Игоря Паська, как маленькую Бодакву на Полтавщине всколыхнула новая беда – в бою во время обороны Ахтырки в Сумской области погиб старший лейтенант, командир взвода управления ЗРК "Оса" 1039 отдельного зенитно-ракетного полка Виктор. 30-летний офицер украинских сил ПВО отдал жизнь, закрывая небо над украинскими мирными городами от российских ракет.

Сушков был уроженцем Енакиево в Донецкой области. Служил в одной из воинских частей Днепропетровской области. Незадолго до смерти женился.

Молодожены мечтали о детках. Как рассказала позже его жена Ирина, Виктор просто обожал военное дело, постоянно учился и с начала полномасштабной войны больше всего хотел увидеть запуск украинских противокорабельных ракет "Нептун".

Но помешал воплощению мечтаний война. Утром 24 февраля Виктор с первых минут, как и тысячи его побратимов, стал на защиту родной земли.

Свое последнее сражение Сушков принял 20 марта 2022 года. Тогда во время выполнения боевого задания в Сумской области, под городом Ахтырка, он погиб.

Посмертно Виктор Сушков награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На войне против российских захватчиков погиб защитник из Десантно-штурмовых войск ВС Украины Юрий Сочка. Командир-штурмовик, родом из Полтавщины, принял свое последнее сражение в Запорожской области.

– Также в Пирятине Полтавской области 29 сентября провели в последний путь военного Виталия Терещенко. Боец погиб во время штурма вблизи села Железнянское Бахмутского района Донецкой области.

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