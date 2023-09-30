Воин с Полтавщины погиб во время штурма на Бахмутском направлении: сына не дождалась больная мать

В Пирятине на Полтавщине 29 сентября провели в последний путь военного Виталия Терещенко. Боец погиб во время штурма вблизи села Железнянское Бахмутского района Донецкой области.

Последний бой Герой принял 24 сентября. Об этом сообщили в Facebook Пирятинской громады.

За день до гибели 23 сентября бойцу исполнилось 27 лет. По специальности он был трактористом-механиком, но работал охранником на Чернухинском подразделении сыродельного завода. Позже оставил работу, чтобы ухаживать за больной матерью.

В ряды Вооруженных сил Терещенко мобилизовали 15 июля 2023 года. Занимал должность стрелка-снайпера в/ч А0409. У Героя остались брат и мама.

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Напомним, в Офисе президента сообщили, что 1 октября, когда вся Украина будет отмечать День защитников и защитниц нашей страны, в 9:00 будет объявлена национальная минута молчания. В эту минуту остановятся люди, автомобили, предприятия, чтобы вспомнить тех, кому мы можем продолжать жить и заниматься своими ежедневными заботами.

В ОП призвали каждого украинца присоединиться к флешмобу памяти на любом месте, где бы в эту минуту они ни находились.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 59-летний украинский фотограф и воин Владимир Миронюк (позывной "Джон") погиб под Курдюмовкой Донецкой области. Владимир имел гражданство США, в Америке много лет работал водителем-дальнобойщиком.

– 24 сентября в Донецкой области погиб воин-разведчик, главный сержант разведывательной роты легендарной 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Денис Янковец. Герой встал на защиту Украины еще в 2016 году.

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