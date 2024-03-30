'Новое дно': что известно об авиабомбе ОДАБ-1500, которую РФ применила в Сумской области, и в чем главная опасность

Российская оккупационная армия впервые использовала в Украине тяжелую авиабомбу ОДАБ-1500. С помощью этой боеголовки войска РФ атаковали поселок Большая Писаревка Сумской области.

Согласно информации издания BILD, после атаки этой бомбы в небо поднялось облако дыма высотой в 1 км. Эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке отметил, что использование бомбы такой силы в населенном пункте это "новое дно в войне России против украинских городов".

Объемно-детонирующая авиационная бомба (ОДАБ) – это термобарический снаряд, разработанный еще во времена СССР. При приближении к цели на расстоянии около 10 метров от взрывного удара снаряд выпускает горючую жидкость в виде аэрозоля, которая заполняет пространство цели, что приводит к объемному взрыву. Это приводит к большему поражению, чем у обычного снаряда.

Вооруженные Силы РФ ранее уже использовали ОДАБ, но меньшей массы – от 170 до 500 кг.

Военно-политический аналитик Александр Коваленко также отметил, что эти бомбы используют окись этилена или пиперилен как взрывчатое вещество. Площадь поражения от бомбы ОДАБ-1500 составляет 500 квадратных метров.

"Очевидно, что оккупанты не только смогли решить проблематику своевременного подрыва с учетом срабатывания устройства переменной задержки во время длительного планирования, но и с установкой УМПК на более мощную ОГАБ-1500", – поделился мнением эксперт.

Он отметил, что это свидетельствует о нарастающей проблеме с российской авиацией и использовании планирующих бомб.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что приграничье Сумской области страдает от постоянного террора войск страны-оккупанта. Регион подвергается постоянным обстрелам, авиаударам и действиям диверсионных групп врага.

Ранее сообщалось, что Украина может противостоять новым российским боеприпасам УМПБ Д-30. В Воздушных силах отметили, что наиболее эффективным методом будет уничтожение пусковой установки или самолета, несущего эти бомбы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!