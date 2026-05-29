Новое качество украинского войска: в Нацгвардии показали, как строят систему обороны на Харьковском направлении. Видео

Украинские защитники на Харьковском направлении сейчас создают систему глубокоэшелонированной обороны. Этим, совместно с другими подразделениями Сил Обороны Украины, занимается корпус Нацгвардии "Хартия". Украинские воины ссылаются на соответствующий приказ Главнокомандующего.

На направлении создают разветвленные системы траншей и окопов, обустраивают противотанковые рвы и сети невзрывных заграждений, происходит строительство блиндажей и других элементов фортификаций. В "Хартии" показали, как это происходит.

В "Хартии" напомнили, как бойцы этого соединения вместе с другими подразделениями Сил Обороны остановили наступление россиян на Харьковщину летом 2024 года, и отметили, что "с тех пор неустанно возвращают оккупированные территории".

"От освобождения лесных массивов к северу от Харькова в 2024-2025 годах и до Купянской контрнаступательной операции в 2025-2026 годах, "Хартия" демонстрирует новое качество украинского войска: сильного и технологического, которое ценит жизни людей и способно возвращать украинские территории", – отметили военные НГУ.

О ком речь

Корпус Национальной гвардии Украины "Хартия" был создан в 2025 году в рамках реформирования Сил Обороны в корпусную систему. Корпус формировался на основе 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" (поэтому его возглавил ее командир, полковник Игорь "Корнет" Оболенский); также в корпус вошли 3 БрОП "Спартан", 4 БрОП "Рубеж", 17-я бригада "Рейд" и 18-я бригада.

Осенью 2025 года в "Хартии" был создан батальон беспилотников "Лава". Батальон специализируется на глубинной разведке и выполнении штурмовых операций с использованием дронов.

Что предшествовало

Российские войска продолжают наступательные действия на северном направлении и пытаются продвинуться вглубь территории Украины. Наиболее активные действия фиксируют вблизи Сумской области, в то же время среди ключевых целей противника остается Харьков. По крайней мере, так утверждают в 8-м корпусе ДШВ.

На Харьковщине российские войска не оставляют попыток переправиться через реку Оскол. Однако последняя такая попытка завершилась для оккупантов потерями: Силы обороны нанесли результативные удары по вражеской переправе. Это заметили в Институте изучения войны.

