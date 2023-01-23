Новое наступление РФ может быть на любом направлении, Путин отправляет на смерть сотни тысяч людей, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новое наступления оккупационной армии страны-агрессора России может произойти на любом направлении. Российского диктатора Владимира Путина, начавшего войну, волнуют лишь цели.

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Глава Кремля не обращает внимания на гибель сотен тысяч жителей его государства. Об этом украинский лидер сказал в интервью немецкому телеканалу ARD, видео опубликовали в Telegram-канале Офиса президента.

"Наступление может быть с любой стороны. Наступление может быть на юге или востоке. Он (Путин. – Ред.) же ставил целью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей", – сказал глава государства.

Он добавил, что Путин постоянно ставит цели, которые его оккупанты не могут выполнить, они гибнут сотнями, но диктатор продолжает ставить цели. Также он продолжает отправлять на верную смерть огромное количество военных.

При этом его собственные дети и внуки не воюют, не умирают и не страдают. Их нет ни на оккупированных территориях Украины, ни в захваченном Крыму, ни, вероятно, в России.

"Мы их не найдем с вами. И после войны, и дальше. Эти люди будут жить. Цена этой войны – это чужие жертвы, не президента РФ", – заявил Зеленский.

Ранее в американском Институте изучения войны сообщили, что Москва и Минск могут планировать новое наступление на Украину с территории РБ, хоть и не обязательно и не в ближайшие недели. В начале 2023 года наступление маловероятно. Более вероятным аналитики назвали нападение оккупантов в конце этого года.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что РФ готовится к новому наступлению на Украину. Одним из признаков этого является реализация активной дезинформационной кампании, направленной на запугивание украинцев.

По его мнению, российское руководство продолжает преследовать одну из своих максималистских целей – уничтожить Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что страна-агрессор Россия в ближайшее время не совершит наступление на наше государство с территории Беларуси. По его словам, этому есть несколько доказательств.

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