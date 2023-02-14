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Войска РФ стягивают силы на Луганщину, массированная атака возможна в ближайшие дни, – Гайдай

Дарья Дурова
War
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Гайдай рассказал о накоплении сил оккупантов на Луганщине

Российские оккупационные войска усиливаются на временно захваченной территории Луганской области, стягивая туда новые силы. Возможно, агрессор в ближайшие дни начнет новое масштабное наступление именно в этом регионе.

Видео дня

Такое мнение озвучил глава ОГА Сергей Гайдай в эфире телеканала FREEДOM утром 14 февраля. Он считает, что противник попытается выйти на административные границы Луганской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сергей Гайдай в эфире украинского канала

Чиновник заявил, что концентрация вражеских войск на Луганщине увеличилась очень сильно. В последние несколько недель оккупанты "активно зондируют" украинскую оборону по всей линии фронта – от Сватово до Кременной и еще и в районе Белогоровки.

Количество штурмовых действий, обстрелов, авиаударов по нашей территории увеличились. "Ждем, когда они всю эту массу [живую силу] начнут утилизировать, бросая в лобовую в бой", – сказал Гайдай.

Он объяснил, что уверен в новой атаке россиян на Луганщину, потому что "никто задачу по выходу на админграницы не отменял".

Кроме того, в Луганской области на этом этапе войны противник не оккупировал чуть более 10 населенных пунктов, эта территория не такая большая, как, например, в Донецкой. Поэтому, как сказал Гайдай, российскому руководству задача захвата Луганщины кажется более легкой, чем другие.

Он заявил, что оккупанты пойдут в наступление, чтобы Кремлю "было что продавать населению Российской Федерации".

Что касается сроков, то глава Луганской ОВА не исключает, что захватчиков бросят в атаку уже с 15 февраля или немного позже. Эта дата не является точной или подтвержденной – Гайдай объяснил, что к этому времени враг теоретически успеет перебросить свои силы. Конкретные решения о дальнейших действиях противника, как и сроки начала активизации, известны разве что нашей разведке.

Карта боевых действий в Украине
Линия фронта на Луганщине

Как писал OBOZREVATEL:

– В британской разведке заявили: действия ВС РФ позволяют предположить, что оккупационные войска получили приказы продвигаться во многих секторах, однако сил для серьезного прорыва нигде не накопили.

– Ранее в британском оборонном ведомстве отметили, что Россия оказалась перед дилеммой. Захватчики одновременно пытаются наступать на Донбассе и обороняться на "краях" фронта.

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