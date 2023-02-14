Войска РФ стягивают силы на Луганщину, массированная атака возможна в ближайшие дни, – Гайдай

Российские оккупационные войска усиливаются на временно захваченной территории Луганской области, стягивая туда новые силы. Возможно, агрессор в ближайшие дни начнет новое масштабное наступление именно в этом регионе.

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Такое мнение озвучил глава ОГА Сергей Гайдай в эфире телеканала FREEДOM утром 14 февраля. Он считает, что противник попытается выйти на административные границы Луганской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Чиновник заявил, что концентрация вражеских войск на Луганщине увеличилась очень сильно. В последние несколько недель оккупанты "активно зондируют" украинскую оборону по всей линии фронта – от Сватово до Кременной и еще и в районе Белогоровки.

Количество штурмовых действий, обстрелов, авиаударов по нашей территории увеличились. "Ждем, когда они всю эту массу [живую силу] начнут утилизировать, бросая в лобовую в бой", – сказал Гайдай.

Он объяснил, что уверен в новой атаке россиян на Луганщину, потому что "никто задачу по выходу на админграницы не отменял".

Кроме того, в Луганской области на этом этапе войны противник не оккупировал чуть более 10 населенных пунктов, эта территория не такая большая, как, например, в Донецкой. Поэтому, как сказал Гайдай, российскому руководству задача захвата Луганщины кажется более легкой, чем другие.

Он заявил, что оккупанты пойдут в наступление, чтобы Кремлю "было что продавать населению Российской Федерации".

Что касается сроков, то глава Луганской ОВА не исключает, что захватчиков бросят в атаку уже с 15 февраля или немного позже. Эта дата не является точной или подтвержденной – Гайдай объяснил, что к этому времени враг теоретически успеет перебросить свои силы. Конкретные решения о дальнейших действиях противника, как и сроки начала активизации, известны разве что нашей разведке.

Как писал OBOZREVATEL:

– В британской разведке заявили: действия ВС РФ позволяют предположить, что оккупационные войска получили приказы продвигаться во многих секторах, однако сил для серьезного прорыва нигде не накопили.

– Ранее в британском оборонном ведомстве отметили, что Россия оказалась перед дилеммой. Захватчики одновременно пытаются наступать на Донбассе и обороняться на "краях" фронта.

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