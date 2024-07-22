Новое оружие возмездия: в ГУР показали работу подразделений ударных дронов. Видео

Для атак по объектам страны-агрессора украинские разведчики продолжают использовать ударные дроны. В ГУР отмечают, что это новейшее оружие возмездия за все военные преступления Москвы.

Видео дня

Видео боевой работы подразделений было опубликовано в понедельник, 22 июля. Как отметили в ГУР МО, преимуществом над врагом остается высокая устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы и дальность, позволяющая бить по критически важным объектам российского агрессора.

Там отмечают, что это очередная операция, демонстрирующая силу украинских спецслужб.

"Мы не оставим без ответа ни одной атаки по мирному населению нашего государства. Это атаки, которые мы наносили и будем наносить в ответ на удары по Украине", – рассказал один из бойцов подразделения.

Еще один разведчик отметил, что они долго готовились к выполнению этой задачи.

"Наш самолет оборудован современной системой навигации, которая устойчива к РЭБ. Это обеспечивает нам 100% поражение цели и исключает поражение гражданских объектов или мирного населения", – добавляет он.

По словам командира подразделения Эхо Group, разведчики используют дроны тактического поражения, чтобы навредить оккупантам.

"Цели много, смотря по приоритетности для закрытия или открытия коридоров. Из медийного последнее – Су-57", – сообщил он.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 9 июня в Главном управлении разведки Минобороны Украины информировали о поражении Су-57 на аэродроме в Ахтубинске. Попадания подтверждают спутниковые фото, на которые попали воронки от взрыва и отличительные пятна от пожара.

Тогда в РФ запаниковали из-за поражения "новейшего" боевого самолета Су-57, который страна-агрессор позиционирует как истребитель пятого поколения. В сети россияне возмущались тем, что на аэродромах отсутствуют укрытия от БПЛА.

Су-57 способен бить ракетами Х-59 и Х-69. В РФ его позиционируют как истребитель пятого поколения, который должен стать аналогом F-35, однако на самом деле у российского самолета есть ряд технических проблем, из-за чего Москва сократила его производство.

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