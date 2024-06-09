Способен бить ракетами Х-59 и Х-69: известно о Су-57, который впервые удалось поразить в России

В субботу, 8 июня, по информации Главного управления разведки, на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области России впервые в истории был поражен многоцелевой истребитель Су-57 – самый современный на вооружении страны-агрессора. Он базировался в 589 км от линии фронта.

Су-57 является носителем ракет Х-59 и Х-69, его стоимость – около 25 млн долларов (около 1 млрд грн). И хотя его позиционируют как истребитель 5-го поколения, который, по замыслу Москвы, должен был стать аналогом F-35, он имеет ряд технических проблем, из-за чего РФ сократила его производство. OBOZ.UA подробнее рассказывает о самолете, который стал свидетельством неудачных попыток Кремля конкурировать с мировыми лидерами в производстве истребителей.

История создания Су-57

Разработчиком Су-57 является опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого ("ОАО Сухой"), работа над проектом стартовала в 2002 году, в 2004-м российскому диктатору Владимиру Путину продемонстрировали макет самолета, а в следующем году было начато финансирование разработки.

Су-57 был разработан взамен тяжелого истребителя Су-27. Первый полет совершил 29 января 2010 года.

В 2013 году началось мелкосерийное производство для испытания вооружений. Сроки серийных поставок самолета армии РФ неоднократно менялись: сначала были запланированы на 2015 год, затем на 2016-й, 2017-й, и 2018-й.

Только летом 2019 Су-57 запустили в серийное производство, а 25 декабря 2020 года Воздушно-космические силы РФ получили первый серийный истребитель.

Примечательно, что ранее в разработку Су-57 входила Индия, но в 2018 году она вышла из совместного с РФ проекта FGFA. Военные страны решили, что российский истребитель не отвечает заявленным требованиям скрытности, а боевая авионика, радары и датчики российской разработки – стандартам боевого самолета пятого поколения.

Характеристики Су-57

Экипаж Су-57 вмещает одного человека. Длина – 19,7 м, размах крыла – 14 м, высота – 4,8 м, масса пустого – 18,5 т; нормальная взлетная масса с 63% топлива – 26 тонн; с 100% топлива – 30 тонн.

Максимальная скорость на высоте – М 2,45 (около 2600 км/ч), максимальная бесфорсажная скорость – 2 M (примерно 2100 км/ч). Продолжительность полета – до 5,8 часа, практический потолок – 20 000 метров.

При этом истребителям пятого поколения должно быть присуще несколько исключительных характеристик:

– высокоэффективные двигатели;

– возможность крейсерского полета на сверхзвуковых скоростях без использования форсажа;

– высокие скоростные показатели (максимальная бесфорсажная скорость – не менее Мах 2);

– сверхманевренность;

– кардинальное уменьшение заметности самолета, в частности радиолокационной и инфракрасной, благодаря стелс-технологиям (изменению геометрии самолета и сопел двигателей; применению радиопрозрачных композиционных материалов и радиопоглощающих покрытий, а также переходу бортовых датчиков на пассивные методы получения информации и режимы повышенной скрытости).

Фактически российский Су-57 не отвечает нескольким из этих характеристик, о чем неоднократно говорили эксперты.

Проблемы с Су-57

Как отмечает эксперт по авиации Валерий Романенко, Су-57 создан по стелс-технологии, он имеет мощный радар и вооружение внутри фюзеляжа, что делает его невидимым для радиолокационных систем. Однако в тепловом спектре машина не доработана, поэтому хорошо видна даже в 70 км.

На Су-57 установлены обычные два округлых двигателя от истребителей Су-30СМ и Су-35. По стелс-технологии они должны иметь плоский выхлоп, быть прикрытыми и иметь систему разрежения тепловых потоков для уменьшения радиолокационного обнаружения. Но всего этого нет, не доработана и система вооружения.

Осенью 2023 года на совещании в Москве, посвященному Су-57, признали, что у истребителя плохо работает центральный компьютер, отвечающий за авионику и систему управления, наведение оружия и обнаружение целей, и констатировали ненадежность самолета.

Романенко также указывает, что для развивающихся стран РФ создала дешевый вариант Су-57 – легкий истребитель Су-75 с одним двигателем. Оба проекта провалились, причем последний даже не представили в Дубае 2023 (Dubai Airshow 2023), поскольку предыдущее участие в выставках показало нулевой интерес к авиации России.

Применение в войне против Украины

В итоге производство Су-57 сократилось втрое. В общей сложности РФ имеет десять таких судов в летном состоянии с двигателями "первого этапа". Ракеты к судам имеют также пятое поколение, но возможности применения ограничены.

Поэтому РФ в основном применяет ракеты Х-69, официальная дальность которых составляет 400 км. Оккупанты запускают их не ближе 200 км от линии фронта – вне зоны досягаемости украинского ПВО.

По словам московских пропагандистов, Су-57 якобы начали применять через две-три недели после начала полномасштабного нападения на Украину – как обычный самолет четвертого поколения, без захода в воздушное пространство Украины и преодоления ПВО.

Вероятно, таким образом, войска РФ испытывали в боевых условиях новое вооружение без риска потери распиаренного самолета.

В частности, 8 апреля 2022 года два российских Су-57 летно-испытательных центра в Ахтубинске из воздушного пространства РФ запустили ракеты типа Х-59 по Кировоградской области и порту Одессы.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 9 июня в ГУР заявили о поражении российского Су-57 в Ахтубинске. Попадение подтверждается спутниковыми фото, на которых видны воронки от взрыва и характерные пятна от пожара.

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