Новые военные базы и не только: оккупанты расширяют свое военное присутствие в Мариуполе. Фото

Российские захватчики расширяют свое военное присутствие во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. Начиная с марта, в городе появились две новые военные базы и одна логистическая.

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Сейчас россияне превращают город в главный логистически-военный военный плацдарм как для грузов, так и для военной техники и живой силы. Об этом со ссылкой на Центр изучения оккупации сообщили в Мариупольском городском совете.

"Российские оккупанты расширяют свое военное присутствие в Мариуполе. Об этом сообщает Центр изучения оккупации. По его информации, в течение марта-апреля 2025 года появились две новые военные базы: на территории Кальмиусского района в северо-западной части, а также логистическая, в Левобережном районе, ЖМР "Восточный". Вторая база используется преимущественно как стоянка для живой силы и техники", – говорится в сообщении.

В Мариупольском горсовете считают, что подобное постепенное усиление присутствия оккупационных войск в городе является реализацией плана превращения города в главный и полноценный логистически-военный плацдарм не только для грузов, но техники и живой силы. Этот плацдарм создается с разветвленной сеткой стоянок, ремонтных баз и пунктов постоянного и временного расположения живой силы.

"Этому способствуют действия оккупантов по развитию железной дороги и портового сообщения", – добавили там.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты вывозят краденый уголь через Мариуполь. В городе фиксировалось прибытие десятков вагонов с углем, сопровождавшееся прибытием в городской порт танкеров, куда перегружали "черное золото".

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