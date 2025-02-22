Зафиксировано прибытие десятков вагонов: оккупанты вывозят краденый уголь через Мариуполь

Российские оккупанты продолжают массово вывозить похищенный украинский уголь через Мариупольский морской порт. Стало известно о прибытии в порт 88 вагонов с угнанными ресурсами и загрузке очередного вражеского балкера.

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Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он также показал фото, подтверждающие это.

По его словам, 20 февраля в Мариупольский порт пришло 88 вагонов угля, а уже поздно вечером на следующий день в акваторию порта зашел и стал на загрузку очередной балкер.

В Мариупольском городском совете добавили, что городской порт стал частью российской военной логистики и инструментом системного грабежа временно оккупированных территорий Украины. Кроме угля захватчики экспортируют зерно, металл и другие стратегически важные грузы.

Россияне заявили о планах модернизации порта Мариуполя, запланировав ввод в эксплуатацию 25 гидротехнических сооружений в 2025 году. В частности, предполагается обустройство 18 новых причалов, что позволит значительно увеличить темпы вывоза награбленного.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне запустили полноценное железнодорожное сообщение между РФ и временно оккупированными территориями юга Украины. Речь идет о маршруте Ростов-на-Дону – Мариуполь – Волноваха – Донецк.

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