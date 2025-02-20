Россия ускоряет логистику: оккупанты запустили железную дорогу между Ростовом и Мариуполем

Россияне запустили полноценное железнодорожное сообщение между РФ и временно оккупированными территориями юга Украины. Речь идет о маршруте Ростов-на-Дону – Мариуполь – Волноваха – Донецк.

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Об этом сообщил Центр изучения оккупации. Горсовет Мариуполя отметил в Telegram, что агрессор построил эту железнодорожную ветвь, чтобы сократить путь доставки военной техники на фронт из Ростова в Мариуполь и Волноваху. Пути планируют продолжить в оккупированный Крым.

Вокруг Мариуполя захватчики продолжают строить военную логистику.

"Новая ветвь железной дороги в "глубоком тылу" должна упростить военную логистику и уменьшить зависимость армии России от Крымского моста. Партизаны уже не раз осуществляли диверсионные мероприятия, но оккупанты продолжают строительство", – указали в городском совете.

Как ранее писал OBOZ.UA, российские оккупанты создают в Мариуполе монумент с гербом РФ. Все работы планируют окончить к 9 мая.

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