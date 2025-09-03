Новый этап в войне: Украина применяет против оккупантов рои дронов, которые сами выбирают и обезвреживают цели – WSJ

Украина первой в мире стала применять на поле боя "рои" беспилотников, которые с помощью искусственного интеллекта могут самостоятельно координировать свои действия, выбирать и обезвреживать цели. Эта инновационная технология является новым этапом развития "дроновой" войны.

Об этом пишет Wall Street Journal. Издание ссылается на представителей компании Swarmer, которая разрабатывает программное обеспечение для дронов, и украинских военных.

По словам собеседников издания, Украина осуществляла на фронте "роевые атаки" дронов в течение большей части прошлого года. И хотя ранее об этих случаях не сообщали, аналитики говорят, что это впервые происходило регулярное использование таких групп беспилотников в бою.

Как проходит операция с "роем" дронов

В типичной операции для атаки на российский окоп используется разведывательный дрон и два других, несущих небольшие бомбы. Оператор дает дронам целевую зону для поиска позиции противника и команду на атаку. Разведывательный дрон прокладывает маршрут, по которому должны двигаться бомбардировщики, а затем дроны сами определяют, когда и какой из них будет выпускать бомбы над целью.

Также беспилотники в рое могут адаптироваться, если, например, у одного из них разрядится батарея.

"Вы устанавливаете цель, а дроны делают все остальное. Они работают вместе, они адаптируются", – объяснил генеральный директор Swarmer Сергей Куприенко.

В этих миссиях участвуют три человека: планировщик, оператор дрона и штурман. В то же время без ИИ для роя БПЛА понадобилось бы привлекать девять человек.

Украинский офицер, с кем пообщалось издание, сообщил, что впервые эту технологию применили около года назад для установки мин. С тех пор "рои дронов" использовали для поражения вражеских целей – непосредственно оккупантов, российской техники и инфраструктуры.

Военный добавил, что технологию применяли более 100 раз, и что другие подразделения также имеют беспилотники, оснащенные этим программным обеспечением. По словам военного, он обычно объединяет в одну группу 3 дрона, но некоторые используют по 8. Куприенко заявил, что программное обеспечение тестировали с 25 дронами.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина стремительно нарастила производство дронов. Оно достигло более 200 тысяч единиц в месяц в 2025 году по сравнению с 20 тысячами в 2024 году, что составляет 900% роста за год.

