Новый украинский БПЛА уже наводит ужас на оккупантов: спасения от ''Бабы Яги'' они еще не придумали. Фото

На вооружении украинской армии появился новый беспилотник, который причиняет российским оккупантам серьезные "неприятности", буквально разрывая на куски российскую бронетехнику. О появлении нового БПЛА захватчики, воюющие на разных направлениях, заявляют уже около месяца.

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Ни один загадочный аппарат россиянам сбить пока не удалось, пугающую их технику захватчики между собой называют "Бабой Ягой". Об этом пишет Telegram-канал "Досье Шпиона", сопровождая пост фото разнесенной в хлам российской техники.

"За последний месяц уже трое военнослужащих ВС РФ из разных подразделений и направлений обратились с сообщением об обнаружении нового вида беспилотного летательного аппарата на вооружении противника. Ни один из них сбить и идентифицировать не удалось, так что пока ему присвоено рабочее название – "Баба Яга", – пишет паблик.

Согласно сообщению, о загадочных украинских дронах враг знает немного. По большому счету - лишь то, что по размерам этот БПЛА достаточно крупный, и несет он на себе мощный боезаряд, который впоследствии сбрасывается на цель.

"Военнослужащие сообщают, что "Баба Яга" представляет собой крупный дрон, оснащенный мощным сбрасываемым боезарядом. Как правило, сопровождается группой из 2-3 дронов-разведчиков, которые обеспечивают наблюдение и безопасность основной машины. Боезаряд настолько мощный, что способен "в щепки" разнести небольшое здание или военную технику, а также нанести существенный урон живой силе противника!", – отмечает автор паблика.

Об эффективности и мощи нового украинского дрона, навевающего ужас на оккупантов, он предлагает составить представление, посмотрев на фото с результатами его работы. Российский танк, которому не посчастливилось встретиться с "Бабой Ягой", буквально разорвало на куски.

Напомним, ранее стало известно, что Россия использует в войне против Украины морские надводные дроны. В частности, в российских СМИ появилось видео с якобы моментом атаки таким дроном моста в Одесской области. Украинская сторона информацию о повреждении моста не подтверждала.

Надводные дроны применяются для решения целого ряда военных задач. Они могут заниматься разведкой, целеуказанием и доставкой грузов, а также выступать в роли дронов-камикадзе.

Эксперты уверяют, что вес устройства составляет около 100 кг, дополнительно он может нести 50–60 кг взрывчатых веществ. Такой объем заряда способен серьезно повредить крупный военный корабль, небронированные гражданские суда и портовые здания.

Именно поэтому после появления информации об использовании таких дронов Россией, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли поделился обеспокоенностью, что использование Россией морских надводных дронов создает угрозу для гражданского судоходства в Черном море.