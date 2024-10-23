Новым начальником штаба командования Сил беспилотных систем стал Алексей Халабуда – СМИ

Роман Гладкий после громкого скандала был уволен с должности начальника штаба командования Сил беспилотных систем (СБС). Его преемником стал экс-командир 28-й отдельной механизированной бригады полковник Алексей Халабуда.

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Об этом пишет "Общественное" со ссылкой на источники. В СБС официально не сообщали о назначении нового начальника.

Штаб-сержант командования СБС Александр Ярмак рассказал в интервью изданию, что капитан первого ранга Роман Гладкий уже не занимает должность начальника.

"Нам поменяли начальника штаба", – сказал Ярмак.

По информации другого источника, возглавить штаб командования СБС назначен полковник Алексей Халабуд.

Что известно о новом руководителе штаба СБС Алексее Халабуде

Алексей Анатольевич Халабуда – полковник Вооруженных сил Украины. В 2010 году он закончил обучение в Академии сухопутных войск. Имеет специализацию "Управление действиями подразделений механизированных войск".

С первых дней русско-украинской войны был на фронте.

В 2015 году получил орден Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и верность военной присяге.

Алексей Халабуд был командиром 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Бригада принимала участие в боях на Херсонском направлении и освобождении правобережья Херсона.

Скандал с Романом Гладким

Роман Гладкий отстранен от исполнения служебных обязанностей еще в сентябре 2024 года на время специальной проверки по нему, которую проводила Служба безопасности Украины.

В своей должности он пробыл всего месяц. Его назначение вызвало негодование украинцев в соцсетях и спровоцировало скандал.

В частности, аналитический проект DeepState написал, что Гладкий – подозреваемый в госизмене, шпионаже и коррупции. Его жена имеет российское гражданство, а дочь участвовала в соревнованиях по плаванию Центрального спортивного клуба армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил Романа Гладкого от должности начштаба Сил беспилотных систем. Это решение связано с проведением специальной проверки Гладкого органами Службы безопасности Украины.

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