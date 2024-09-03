Сырский отстранил начштаба Сил беспилотных систем Гладкого, который имел связи с Россией: его проверит СБУ

Начальник штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ Роман Гладкий временно отстранен от своей должности. Это решение связано с его специальной проверкой органами Службы безопасности Украины.

Видео дня

О решении, касающимся капитана первого ранга, вечером 3 сентября объявил Генеральный штаб Вооруженных сил. Неизвестно, сколько продлится проверка.

"По результатам заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны главнокомандующим ВСУ [Александром Сырским] принято решение о проведении дополнительной специальной проверки СБУ [...] Романа Гладкого", – сказано в посте пресс-службы.

Напомним: в DeepState ранее заявили, что военного в 2018 году уволили с должности первого заместителя командующего Военно-морскими силами ВСУ якобы из-за подозрения в коррупции, шпионаже и связях с Россией.

По данным СМИ, жена Романа Гладкого якобы имеет российское гражданство и живет в оккупированном Крыму, а дочь участвовала в соревнованиях по плаванию за Центральный спортивный клуб армии РФ. Во время оккупации агрессором Севастополя Гладкий выехал на подконтрольную Украине территорию, а его семья осталась на полуострове.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Официально новый род войск ВСУ – Силы беспилотных систем – представили 11 июня 2024 года.

– Командующим СБС ВС Украины был назначен заместитель главнокомандующего Александра Сырского полковник Вадим Сухаревский. В DeepState заявляли, что он якобы выступал против предоставления должности Гладкому.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!