Отстраненный ранее за связь с Россией Роман Гладкий был назначен начальником штаба Сил беспилотных систем – DeepState

Начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ был назначен капитан первого ранга Роман Гладкий. Еще в 2018 году его уволили с должности первого заместителя командующего Военно-морскими силами ВСУ якобы из-за подозрения в коррупции, шпионаже и связях с Россией.

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Об этом сообщили на канале DeepState в пятницу, 30 августа. По данным ресурса, командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский выступал против назначения Гладкого.

Аналитики пишут, что у жены Романа Гладкого есть паспорт государства-агрессора России, а его дочь представляла вражеское государство на спортивных соревнованиях.

"Первый в мире род войск, который должен стать в нашей стране примером для всего мира с боевым опытом бойцов, которого нет ни в одной армии мира. Идет кропотливая работа запуска этой машины, где каждый прилагает максимальные усилия, чтобы быть лучшим. И что мы видим в процессе этого? Назначение Романа Гладкого – подозреваемый в госизмене, шпионаже и коррупции", – говорится в сообщении.

Роман Гладкий в течение 2015-2016 годов руководил управлением надводных и подводных сил Командования ВМС ВСУ. С 2016 по 2018 год был первым заместителем командующего ВМС, начальником штаба.

Во время оккупации российскими войсками Севастополя Гладкий выехал на подконтрольную Украине территорию. В то же время на захваченном полуострове осталась жить его жена с российским паспортом и дочь. В 2018 году журналисты опубликовали сюжет о том, что Гладкого пытались завербовать российские спецслужбы.

На фоне сюжета, "финансово-экономических нарушений" и российского паспорта жены его отстранили от должности начальника штаба. Впоследствии его уволили из-за "ненадлежащего исполнения им служебных обязанностей". Расследование осталось военной тайной.

Тем временем семья Гладкого продолжала жить на территории оккупированного Крыма – в 2016 году дочь военного даже выступила на соревнованиях по плаванию за Центральный спортивный клуб армии России, писало издание "Думская" со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

В 2019 году Гладкий стал председателем Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, а в декабре 2020 года был назначен заместителем начальника штаба Командования ООС.

Об опыте работы Романа Гладкого с беспилотными системами ничего не известно.

Как сообщал OBOZ.UA:

–11 июня в Киеве был официально представлен новый род войск ВСУ – Силы беспилотных систем. Его символом стала ласточка – "один из самых уважаемых символов в украинской культуре, означающий известие о победе".

– Заместитель главнокомандующего Александра Сырского полковник Вадим Сухаревский стал командующим Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

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