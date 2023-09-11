Нуланд о контрнаступлении ВСУ: мы поражены достигнутым прогрессом, особенно на юге

Контрнаступление Сил обороны Украины на фронте идет сложно, однако его прогресс впечатляет. Особенно захватывают успехи украинских воинов на юге, учитывая условия, в которых они были достигнуты.

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Об этом сказала исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд на ежегодном собрании Ялтинской европейской стратегии (YES) в воскресенье. 1 сентября. Она отметила, что ВСУ сложно дается каждый километр, но они продолжают продвигаться.

Нуланд напомнила, что Россия построила прочную оборону на временно захваченных территориях на юге Украины, преодолеть которую можно благодаря тесному сотрудничеству правительств США и Украины.

"Мы понимаем, почему так сложно для украинских военных преодолевать оборонные сооружения россиян. Но и нам сложно понять, что, собственно, нужно для того, чтобы Украина могла преодолеть все эти препятствия и приблизиться к победе. Поэтому мы тесно сотрудничаем с правительством Украины, предоставляем оборудование для механизированного разминирования, дальнобойную артиллерию и другие инструменты", – подчеркнула она.

Нуланд сказала, что Вашингтон постоянно объясняет всем партнерам в Европе, Азии и Африке, какие негативные последствия будут для глобальной безопасности, если Украина не выиграет эту войну.

"Если Украина не победит, если Путин добьется успеха, этот тип зла станет нормой во всем мире. Украина стоит на правой стороне демократии и нуждается в нашей поддержке", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что даже незначительный прогресс на поле боя имеет огромное значение для Украины. Он уверен, что Силам обороны необходимо надавить на российских оккупантов на юге, и тогда они побегут с этого и других направлений на передовой.