Нужен 'сдвиг': искусственный интеллект назвал условия завершения войны в Украине до конца 2025 года

Для завершения российско-украинской войны до конца 2025 года необходимо, чтобы произошло один или несколько очень серьезных сдвигов. Речь идет о политических, военных или дипломатических процессах, которые могут приблизить завершение конфликта.

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При чем во многом завершение войны может зависеть от того, насколько крупные мировые игроки будут оказывать давление на РФ. Такого мнения придерживается чат-бот ChatGPT с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI.

По мнению искусственного интеллекта, в случае военного прорыва ВСУ война действительно может завершиться до конца 2025 года. Для этого Украина должна получить значительное усиление вооружения (особенно дальнобойного, авиации, ПВО). Эти ресурсы Киев может использовать для быстрого прорыва на фронте.

Как следствие, Россия потеряет контроль над значительной частью оккупированных территорий, и ситуация станет для нее критичной. ChatGPT считает, что такая ситуация вынудит Москву согласиться на переговоры.

Также приблизить конец войны могут радикальные изменения в РФ. Если на территории России произойдет политический или социальный кризис, новое руководство страны-агрессора может попытаться найти пути завершения войны, возможно даже на украинских условиях.

Кроме того, международное соглашение или давление поможет приблизить конец войны. Если США, Китай, ЕС и другие крупные игроки согласуют давление на РФ, предложат компромисс и гарантии безопасности обеих сторон, Россия, вероятно, согласиться на вывод войск из большинства территорий в обмен на снятие части санкций или другие гарантии.

Еще одним путем завершения войны, по мнению ИИ, может стать компромиссное политическое решение. Война может завершиться в 2025 году, если стороны согласятся на временное перемирие или "заморозку" конфликта (например, по типу Корейского или Кипрского сценария). Война официально не закончится, но активные боевые действия прекратятся до конца 2025 года.

"Ни один из этих сценариев не гарантирован, и все они требуют значительных изменений по сравнению с состоянием на середину 2025 года. Пока ни одна из сторон не демонстрирует готовности к капитуляции или большому компромиссу", – резюмировал ChatGPT.

Ранее ChatGPT описал вероятные сценарии того, как может завершиться российское полномасштабное вторжение в Украину. Искусственный интеллект называет наименее вероятным вариантом победу в войне страны-агрессора России, а наиболее вероятным – восстановление территориальной целостности Украины или замораживание конфликта.

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