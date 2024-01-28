Нужна модернизация производственных мощностей: в Минобороны рассказали о планах оборонпрома на 2024 год

Основная амбициозная цель Министерства обороны Украины на 2024 год – увеличение производства оружия отечественного образца. В то же время, чтобы украинские производители чувствовали себя уверенно и видели собственные перспективы, их нужно обеспечить долгосрочными контрактами.

Видео дня

Об этом в интервью изданию NV рассказал заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Он отметил, что в 2023 году украинский ОПК стал значительно прогрессивнее и продуктивнее по сравнению с прошлыми годами.

"Амбициозная цель на текущий год – увеличение производства", – сообщил замминистра.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский поставил задачу увеличить возможности отечественного ОПК. В частности, должно быть увеличено производство разных типов вооружения, военной техники, ракет и боеприпасов. На эти цели будет направлена значительная часть оборонного бюджета Украины на 2024 год.

Гаврилюк напомнил, что на статью "вооружения, военная техника и боеприпасы" для ВСУ выделяется 257 миллиардов гривен. Он выразил убеждение, что наш ОПК способен стать "локомотивом всей нашей экономики", более того, это создаст конкурентных игроков для мирового рынка вооружений.

В то же время, замминистра обратил внимание на важный момент – украинские производители должны чувствовать себя уверенно и видеть собственные среднесрочные и долгосрочные перспективы. Для этого необходимо обеспечить им долгосрочные контракты.

"Наличие гарантированных государственных контрактов – это реальная возможность модернизации производств, запуска линий новой продукции, создание рабочих мест и стимуляция рынка труда. Это потребность на соответствующие специальности. Следовательно – задача на подготовку специалистов для ОПК для наших высших и профессиональных учебных заведений. Это цикл, который позволит оживить многие отрасли экономики", – пояснил Гаврилюк.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украина находится в первой тройке стран по производству беспилотников. Западные страны обращаются в Киев с предложениями по сотрудничеству в этой сфере. По словам Данилова, именно частные компании активно перестраиваются на военные рельсы и производят дроны для наших военных на фронт.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что его страна намерена совместно усиливать возможности Украины в производстве систем вооружения на украинской территории. Париж решительно осуждает удары РФ по гражданским объектам и обещает стоять бок о бок с Украиной столько, сколько нужно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!