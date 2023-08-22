Нужна только одна справка: Кабмин упростил процедуру получения статуса УБД

Кабинет министров Украины упростил процедуру получения статуса участника боевых действий (УБД). Теперь для этого необходимо предоставить одну справку – о непосредственном участии в защите страны от российской агрессии.

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Об этом 22 августа сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, правительство поддержало разработанный Минобороны проект постановления о внесении изменений в Порядок предоставления и лишения статуса УБД.

Министр рассказал, что теперь для обращения в соответствующие комиссии по определению статуса УБД достаточно предоставлять только одну справку о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны Украины, безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ.

Эта справка должна содержать информацию о документах, подтверждающих участие в таких мероприятиях, и станет основанием для присвоения статуса УБД.

"Этот шаг в значительной степени поможет освободиться от излишней бюрократии и ускорить процедуру признания вклада в защиту Украины и присвоение им статуса участника боевых действий", – цитирует Резникова пресс-служба Минобороны.

Изменения значительно облегчат и ускорят доступ к государственным льготам и гарантиям защитникам и защитницам, отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне рабочая группа Верховной Рады согласилась повысить выплату раненым и предоставить статус УБД погибшим бойцам теробороны. Во время лечения в госпитале раненые защитники будут дополучать 100 тыс., на период реабилитации – 12 тыс. грн.

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