'Нужно больше мер противодействия': Зеленский дал поручение решить проблему российских КАБов и 'Шахедов'. Видео

Президент Владимир Зеленский поручил решить проблему уязвимости Украины перед российскими авиабомбами и "Шахедами", которыми враг все сильнее терроризирует украинцев. Нужно больше мер противодействия этим атакам государства-агрессора.

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Речь идет, в частности, об усилении мобильных огневых групп и внедрении реальной практики сбивания "Шахедов" дронами, а также о развитии наших Сил именно так, чтобы наконец-то преодолеть проблему российских КАБов. Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в понедельник, 4 ноября.

"Есть и неотложные решения, которые должны быть реализованы. И также более стратегические вещи, которые будут учтены во внутреннем Плане усиления Украины, в соответствующем оборонном пункте", – отметил он.

На Ставке верховного главнокомандующего помимо вопроса касательно ПВО также говорили об увеличении производства нашего оружия, прежде всего дронов и ракеты.

"Мы увеличиваем контракты для украинских производителей. Добавляем долгосрочные возможности производить такое оружие, инвестировать в развитие таких производств. Соответствующие поручения я дал и министру обороны, и на Ставке", – рассказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, во время Ставки верховного главнокомандующего и.о. командующего Воздушными силами Анатолий Кривоножко доложил о резком росте атак России с использованием дронов "Шахед" – их количество которых по сравнению с прошлой осенью увеличилось примерно в десять раз.

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