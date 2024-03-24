'Нужно это остановить': Зеленский сообщил, что в ракетах и дронах РФ нашли 300 типов компонентов из десяти стран

В российских ракетах, которыми оккупанты атаковали Украину 22 марта, нашли не менее 300 компонентов, произведенных в 10 разных странах. Это, очевидно, нарушение санкций против России.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем последнем обращении к стране. "Это чья-то попытка сделать деньги на уничтожении жизней", - сказал глава государства и добавил, что нужно это остановить.

"Во всех этих "Искандерах", "Кинжалах" и других российских ракетах, в "шахедах" десятки компонентов, которые завозятся для террора из других стран мира. В ракетах, которые были использованы за одну эту атаку против Украины, против нашей энергосистемы, было по меньшей мере 300 типов компонентов из десяти стран", – сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что вместе с "шахедами" это в общей сложности не менее 7,5 тысяч компонентов и каждый из них – это нарушение санкционных режимов против России.

Зеленский призвал мир действовать сообща. "Действовать, чтобы уменьшить потенциал террора, заблокировать его. В частности, это касается ПВО. Обязательно – санкций", – сказал он.

О том, что каждая ракета, которой оккупанты атакуют нашу страну, содержит компоненты из других государств, не только из РФ, Зеленский рассказывает не впервые. Всего несколько дней назад президент заявил, что в конструкции ракет Х-101 обнаружено по меньшей мере 53 типа таких компонентов, а в "Кинжалах" – 49.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия уже начала использовать в военной технике чипы от стиральных машин и холодильников. Причем не только из собственного производства, но и европейского, заказывая их через страны-партнеры – Армению и Казахстан.

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