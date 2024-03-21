Зеленский: каждая ракета, которой эти изверги атакуют нас, содержит компоненты из других государств, давления нужно значительно больше

Каждая террористическая атака России на Украину говорит о том, что санкции мира против путинской системы работают недостаточно. Каждая ракета, которой оккупанты атакуют нашу страну, содержит компоненты, производимые компаниями из других государств – не РФ.

Об этом в вечернем обращении к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что в конструкции ракет Х-101 обнаружено по меньшей мере 53 типа таких компонентов, а в "Кинжалах" – 49.

"Значительная их часть – это то, что сделано компаниями свободного мира и через разные "серые" схемы завозится в Россию. Блокировать такие схемы и всех, кто их поддерживает, – это обязательно. Нужно больше санкций. Нужно больше ответственности за схемы обхода санкций", – подчеркнул президент.

Он поблагодарил все государства, которые это делают, и призвал давить сильнее.

"Только сегодня, только в ракетах, примененных против Киева, было по меньшей мере полторы тысячи компонентов, которые завезли государству-террористу из нормальных государств. Это должно прекратиться, и у мира есть соответствующие рычаги", – убежден Зеленский.

Также выразил благодарность защитникам неба, которые в ночь на 21 марта сбили более 30 ракет, в том числе баллистических, летевших на Киев.

"Очень важно давать такой результат ПВО. И со всеми партнерами мы неизменно говорим о том, чтобы усилить нашу способность защищать небо. Системы ПВО, которые для этого нужны, есть у партнеров, которые могут помочь", – отметил глава государства.

О международной работе

В четверг, 21 марта, президент провел ряд встреч и совещаний:

– принял участие в заседании Европейского совета. Речь шла об оборонной поддержке, экономических вопросах, в частности, о продолжении свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, а также о реальном начале переговоров о вступлении нашего государства в ЕС.

– Встретился с премьер-министром Греции господином Мицотакисом. Говорили об усилении ПВО, реализации договоров безопасности и подготовке нашего двустороннего соглашения о безопасности.

– Встретился с главой военного комитета НАТО адмиралом Бауэром. Ключевое – поддержка наших воинов, защита наших людей, приближение того времени, когда мы будем не только ценностно и фактически частью Альянса, но и когда это будет юридически закрепленной реальностью.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Зеленский посетил Мощун на Киевщине, отметил героизм воинов и почтил память тех, кто отдал жизнь за родную страну. Сражение за Мощун было одним из самых важных и сложных во время обороны столицы.

– Также Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку РФ 21 марта, направленную на Киевщину. Он поблагодарил защитников неба за сбитие всех вражеских целей, вместе с тем обратился к партнерам с призывом предоставить Украине больше систем ПВО.

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