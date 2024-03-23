'Это уже было': Зеленский отреагировал на попытки РФ переложить вину за теракт в 'Крокусе' на Украину. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на попытки россиян переложить вину за теракт в подмосковном "Крокусе" на наше государство. Он отметил, что методы у властей страны-агрессора РФ всегда одинаковые.

Об этом Зеленский сказал в субботу, 23 марта, в своем вечернем обращении к украинцам. То, что произошло вчера в Москве, и диктатор Владимир Путин, и другие российские вожди просто пытаются свалить на кого-то другого.

"Это уже было. И взорванные дома были, и расстрелы, и взрывы. И всегда они обвиняют других. Вчера еще все это произошло, и это ничтожество абсолютное Путин, вместо того, чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал – думал, как это притянуть к Украине. Все абсолютно предсказуемо", – заявил гарант.

Он добавил, что тех сотен тысяч россиян, которые сейчас совершают убийства и разрушения на украинской земле, хватило бы для того, чтобы остановить любых террористов. Однако их там не было, так как Путин отправил их в Украину на смерть.

"И если россияне готовы молча умирать в "крокусах" и не задавать никаких вопросов своим спецслужбам, то Путин еще не одну такую ситуацию попытается повернуть в пользу своей личной власти. Террористы всегда должны проигрывать", – сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что сегодня во многих городах Украины продолжали работать коммунальные службы, ремонтные бригады, энергетики, которые занимаются ликвидацией последствий российской террористической атаки в пятницу.

"В настоящее время почти повсюду возвращено нормальное энергоснабжение. Отдельные проблемы были сегодня в нашей Одессе – были аварийные отключения. Делается все, чтобы нормализовать ситуацию. Харьков – к сожалению, пока очень сложно. Сегодня был очередной ракетный удар из России – это ежедневно продолжается, эти обстрелы. И каждый, кто работает для сохранения нормальной жизни в Харькове, в области, в других приграничных городах и громадах – все настоящие герои", – отметил глава государства.

Он также поблагодарил украинских спасателей, работников энергетических компаний, полицейских, местные службы и волонтеров, которые помогают ликвидировать последствия обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, власти РФ вскоре после теракта в "Крокусе" успели обвинить в нем Украину, в то время как в украинской разведке стрельбу в Москве назвали сознательной провокацией российских спецслужб, выполненной по указанию диктатора Владимира Путина.

Это уже далеко не первый теракт, в котором подозревают путинский режим. OBOZ.UA вспомнил о других и рассказал, какую выгоду они могли принести Кремлю.

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