"Нужно ощутимое усиление наших возможностей": Зеленский рассказал о планах на встречу в формате "Рамштайн". Видео

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 7 октября, согласовал график переговоров на неделю. На готовящейся встрече в формате "Рамштайн", запланированной на 12 октября, Украина постарается убедить партнеров, что нам необходимо "ощутимое усиление наших возможностей и позиций именно сейчас, в течение осенних месяцев".

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Об этом глава государства рассказал в традиционном вечернем обращении к народу. Видео опубликовал YouTube-канал Офиса президента.

"Достаточные поставки для фронта, достаточное комплектование наших бригад техникой и достаточная дальнобойность для наших сил – это то, что точно станет лучшим успокоительным для России и больше всего подтолкнет всю ситуацию к миру", – отметил Зеленский.

Он не раскрыл, с кем именно запланированы переговоры в течение текущей недели, но сообщил, что встреч с партнерами будет много.

"Мы представим всем, кто может усилить Украину, План нашей победы – каждой стране, которая действительно может помочь приблизить мир", – сказал президент. После того, как позиция каждого союзника будет понятна, стратегию дальнейших действий сделают публичной.

Перспектива в целом "должна быть понятной для каждого в нашей стране", подчеркнул Зеленский.

"Мы предлагаем нашим партнерам определиться, как они видят завершение этой войны, место Украины именно в глобальной архитектуре безопасности, а также – с общими шагами, которые могут поставить эту войну на курс к завершению", – добавил он.

В понедельник, кроме доклада о фронте, глава государства заслушал своего внештатного советника Александра Камышина и министра стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина, которые рассказали о нашем производстве оружия.

"Не только о том, что уже достигнуто, не только о том, что мы уже производим, но и о предложениях партнерам инвестировать в наше украинское производство дронов прежде всего и РЭБ. Это тоже часть нашего пакета для "Рамштайна".

Мы должны становиться сильнее ежемесячно, еженедельно. И я благодарю всех, кто помогает! Всех, кто работает ради Украины. Я благодарю всех, кто сражается ради нашего государства!" – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На 25-й встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая состоится в Германии, ожидаются конкретные шаги для членства Киева в НАТО, заявило издание The Washington Post.

– Владимир Зеленский ранее отмечал, что предоставление ВСУ дальнобойных средств, чтобы остановить российский террор, будет одним из ключевых вопросов следующего "Рамштайна".

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