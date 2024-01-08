'Нужно тысячи станций РЭБ': в Украине планируют увеличить производство защиты от БПЛА

В Украине планируется организовать масштабное производство средств радиоэлектронной борьбы, а также наземных беспилотных платформ. Рынок БПЛА за прошлый год удалось увеличить в сто раз, и по тому же примеру будут развивать рынок РЭБ.

Видео дня

Об этом в эфире телемарафона в воскресенье, 7 января, рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Глава ведомства отметил, что из-за того, что на фронте большое количество дронов как наших, так и дронов врага, встает вопрос радиоэлектронной борьбы.

Тех комплексов РЭБ, которые есть сейчас, уже недостаточно.

По словам Федорова, вместе с министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины продолжаются обсуждения, чтобы открыть рынок и запустить на него максимальное количество игроков.

"Нам нужны тысячи станций радиоэлектронной борьбы, окопного РЭБ", – сказал министр.

По словам Федорова, недавно был также заключен первый контракт на большое количество турелей для дистанционного управления пулеметов.

"Это первые результаты открытия рынка наземных платформ. Дистанционно управляемые наземные беспилотники будут минировать, разминировать, будут выполнять функции эвакуации, подвозить боеприпасы", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Федоров рассказал, что в Украине разработан наземный беспилотный работа D-21-11, цель которого – помочь воинам Сил обороны. Заявляется, что он может выполнять боевые задачи – например, разведку, штурмовать или защищать позиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!