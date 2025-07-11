"Нужны минимум три стороны": Буданов ответил, реально ли достичь прекращения огня в Украине до конца года

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что достичь прекращения огня реально задолго до конца года. Для этого нужны как минимум три стороны: Украина, Россия и США, и они придут к этой позиции.

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Такое мнение Буданов озвучил в интервью Bloomberg News, которое было опубликовано в пятницу, 11 июля. По словам разведчика, прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее и задолго до конца года.

"Реально ли это сделать? Да. Сложно ли? Нет. Для этого нужны как минимум три стороны: Украина, Россия и США. И мы придем к этой позиции", – сказал глава ГУР.

Буданов также заявил, что поддержка США Украины продолжится "в ближайшем будущем" и Вашингтон может отправить дополнительные системы ПВО.

Позиция Трампа, добавил начальник ГУР, "последовательна, судить о нем по медийным характеристикам не стоит".

"Как глава спецслужбы я знаю больше", – рассказал Буданов.

Он добавил, что не видит никаких признаков прекращения сотрудничества с США в сфере безопасности.

"Это не выгодно ни нам, ни нашим партнерам, поскольку они получают от нас информацию", – объяснил Буданов.

Сотрудничество разведки с западными коллегами она назвал "отличным", добавив, что ожидает продолжения обмена информацией.

По его словам, Украина зависит от США в вопросах раннего оповещения о запусках ракет и доступа к спутниковым снимкам.

Буданов также призвал союзников вернуться к использованию агентурной разведки – шпионских сетей, которые, по его словам, "почти все европейские страны, к сожалению, похоронили".

"Перестаньте верить, что техническая разведка решит все. Никто не будет обсуждать и планировать операцию по мобильному телефону", – заявил глава ГУР.

Буданов сказал, что надеется остаться на своем посту до конца войны.

"Сейчас моя мечта – остановить эту войну. Украина – страна возможностей. В будущем я сам решу, чем хочу заниматься", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский накануне сказал, что война РФ против украинского государства будет продолжаться, ведь, по данным украинской разведки и разведок партнеров, РФ намерена затягивать конфликт. Путин является зависимым от войны, и только реальная сила может заставить его прекратить, заявил Зеленский.

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