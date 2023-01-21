'Нужны ракеты': генерал Ходжес уточнил, когда может быть освобожден Крым

За почти 9 лет войны против Украины Россия смогла захватить 10-15% украинской территории, включая Крым. Это, а также более чем скромные достижения РФ на протяжении последних месяцев боев свидетельствуют: агрессор не способен совершить большой прорыв не только на Донбассе, но и в других местах.

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Об этом заявил экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью НВ. Он убежден: весной Силы обороны Украины возобновят масштабное наступление, а при определенных условиях уже летом они могут освободить оккупированный Крым.

По мнению Ходжеса, российская армия уже продемонстрировала свою неспособность противостоять украинскому войску на поле боя. Лучшее свидетельство этому – "достижения" РФ за почти 9 лет войны.

"Все, что они смогли, - это оккупировать восточные 10-15% территории Украины, включая Крым, и это все, на что они оказались способны. И сейчас, после месяцев и месяцев боев у Бахмута, они, кажется, все же берут это маленький город Соледар, продолжают бои вокруг Бахмута и теряют тысячи людей и не могут отбросить оттуда украинских солдат. Даже если они это сделают, тогда что? Если отойти от эмоциональной составляющей, это не приведет ни к чему важному для российской армии. Они не имеют там подрывных сил, и не видно перспектив для какого-либо прорыва, который они могли бы устроить", - подчеркнул Ходжес.

Он выразил восхищение тем, как планирует военные операции и претворяет их в жизнь украинское командование. Годжес ожидает возобновление контрнаступления украинской армии уже весной.

"Я думаю, что украинское командование делает очень хорошую работу, я вообще восхищен тем, как они ведут эту военную кампанию, как их подход основателен и профессионален. Как они наращивают ресурсы, как не дают оппоненту возможности пойти хоть где-то на существенный прорыв, а также как наращивают ресурсы для весенней военной кампании, потому что для вас важен Крым. Крым - решающая территория для вас", - отметил экс-командующий войсками США в Европе.

Если Украина получит от западных партнеров достаточное количество необходимого вооружения, в частности ракет нужной дальности – уже летом Ходжес прогнозирует возможную деоккупацию аннексированного Россией еще в 2014 году украинского полуострова.

"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", - заявил он.

По мнению Ходжеса, несмотря на плохую обученность мобилизованных россиян, появление на фронте сотен тысяч пушечного российского мяса все же создаст определенные трудности для украинских военных: Силам обороны придется тратить дополнительное время на их ликвидацию или уничтожение возможности оккупационных войск удерживать темп ведения боевых действий. Однако генерал считает, что украинское командование сконцентрируется, прежде всего, на ликвидации путей логистики врага, его штабов, ликвидации техники, складов боеприпасов - и надеется, что западные партнеры дадут украинцам все необходимое, чтобы они могли делать это еще эффективнее.

Уничтожение возможности обслуживать российскую живую силу сведет на нет все усилия российского командования забрасывать противника "мясом".

"Ваше командование, я думаю, понимает, что сейчас происходит изматывание, и это безумное использование [россиянами] боеприпасов и оружия - часть этого изматывания. Но я также думаю, что ваши генералы понимают, что при этом российская армия сейчас не способна создать большого порыва где бы то ни было. Так что главными остаются дисциплина и фокус на главных усилиях, которые наступят позже этой весной и приведут к освобождению Крыма", - подчеркнул Ходжес.

Напомним, ранее генерал Ходжес объяснил, почему Россия атакует гражданскую инфраструктуру Украины. По его мнению, Кремль преследует при этом сразу две цели: растянуть войну в надежде, что Запад потеряет волю продолжать поддержку Украины и уменьшить способность Украины поддерживать военные усилия из-за нехватки электроэнергии для фабрик, железной дороги и т.д.

Также экс-командующий армией США в Европе констатировал, что Россия испытывает острый дефицит ракет для продолжения ударов по Украине – а заменить их иранскими дронами-камикадзе невозможно.