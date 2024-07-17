Нужны сильные решения партнеров, чтобы поставить войну на курс к ее справедливому завершению, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поставил украинским дипломатам задачу более продуктивно работать с партнерами нашей страны. Также глава государства подписал решение СНБО о новой Стратегии морской безопасности Украины.

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Об этом президент 17 июля рассказал в традиционном обращении к Украине. По его определению, руководство страны работает над тем, "чтобы эта неделя стала действительно результативной в отношениях с нашими партнерами".

"Я провел сегодня совещание с внешнеполитической командой Офиса и МИД. Нужны сильные решения партнеров, которые позволят поставить эту войну на курс к ее справедливому завершению", – отметил Зеленский.

Новая Стратегия морской безопасности Украины, которую сегодня подписал глава государства, учитывает изменения и новации безопасности, которые Украина обеспечила в Черном море. Но партнеры Украины с документом еще не ознакомлены.

"Это современная стратегия, и реализуем ее вместе с нашими партнерами. В ближайшее время я намерен обсудить с ними детали этой стратегии. С теми, кто так же, как и мы, желает стабильной безопасности для своих регионов и всего мира", – подчеркнул президент.

Отдельно Зеленский напомнил, что сегодня уже десятая годовщина с того дня, когда российские военные преступники уничтожили над Донбассом малайзийский "боинг" MH17, на борту которого находились 298 человек.

"За прошедшее время удалось полностью установить обстоятельства этого преступления, как оно стало возможным и кто его обеспечивал. И нет сомнений, что судебный процесс и в целом работа международной юстиции обязательно приведут к абсолютно справедливым приговорам в отношении каждого, кто виноват в этом преступлении. И это именно то, что нужно", – отметил президент и добавил, что ответственность ждет и других российских преступников, "всех тех, кто принес нам зло, потому что сами они злы".

Также президент напомнил, что сегодня удалось освободить из российского плена еще 95 украинцев.

"Большинство в сегодняшнем обмене – рядовые и сержанты, семеро – офицеры. Многие – после тяжелых ранений, один из ребят – с онкологическим заболеванием. Каждый получит необходимую помощь. И важно, что среди этих ребят есть и тот, кто считался пропавшим без вести", – рассказал глава государства и добавил, что помощь в сегодняшнем освобождении оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Зеленский уточнил, что всего Украина уже вернула из российского плена 3405 человек, и подчеркнул, что страна должна вернуть всех.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент подписал законопроект, "способный восстановить справедливость в вопросах о том, кого мы уважаем, а кто в результате собственных действий потерял право на любое уважение от украинцев". Речь идет о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора "или совершение других противоправных действий против Украины".

Также Зеленский заявил, что в Украине ведется работа над изменением состава правительства. Он не исключает, что увольнения и назначения все же состоятся. Однако не комментирует вероятную отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, которая повлечет за собой полное изменение состава правительства.

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