'Нужны системы ППО и F-16': Гуменюк указала на серьезную угрозу обстрела портов

Если российские ракетные обстрелы портовой инфраструктуры будут продолжаться, Украина уже через два-три месяца может остаться без портов. Нашему государству нужна современная и мощная система обороны неба и истребители F-16.

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Об этом сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, выступая в эфире телемарафона 27 июля. Украинской армии нужны комплексы ПВО, которые могут сбивать все типы ракет.

"Нам нужна противовоздушная и противоракетная оборона. Усиленная, мощная, современная, способная противостоять тем типам ракет, которые использует против нас противник", – подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, российские войска заблокировали практически все украинские порты и ни одно судно не может выйти оттуда.

"Через два-три месяца у нас может не остаться ни одного порта.Они хотят доминировать на Черном море. Они хотят иметь монополию на зерно. Они хотят уничтожить Украину как страну, способную кормить весь мир", – подчеркнула она.

Силам обороны, кроме ПВО, необходимы также современные западные истребители F-16. С их помощью военные смогут бить по вооружению и кораблям российских оккупантов, с которых они пускают ракеты по Украине.

Представительница ОК "Юг" отметила, что враг использует подлую тактику – одновременно запускает крылатые, гиперзвуковые и противокорабельные ракеты, когда "средства обороны рассредоточены" и не все из них "способны противостоять этой угрозе".

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал, что осенью и зимой РФ может продолжить массированные атаки на города и инфраструктуру Украины. Вероятно, агрессор будет делать ставку на дроны-камикадзе, но ракеты также будут применяться.

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