NYT назвало основную цель атак Украины на российский теневой флот

Украина начала "охоту" на нефтяные танкеры российского теневого флота, с помощью которых РФ обходит международные санкции. За последнее время зафиксировано по меньшей мере четыре успешных поражения таких судов в Черном и Средиземном морях.

Эти удары являются частью более широкой стратегии, которая имеет конкретную цель. Подробности раскрыло издание The New York Times.

Удары по теневому флоту РФ: чего стремится достичь Украина

Украина официально подтвердила ряд успешных атак на нефтяные танкеры российского теневого флота. Речь идет о поражении по меньшей мере четырех грузовых судов: трех в Черном и одного в Средиземном море. В последнем случае поражение было осуществлено не морскими дронами, а с воздуха, а расстояние от украинских границ до пораженной в средиземноморской акватории цели составило более 2 тыс. км.

Параллельно Украина начала "выбивать" российские нефтедобывающие платформы в Каспийском море. За последние десять дней зафиксировано четыре результативных удара по этим объектам.

Упомянутая ударная кампания помогает Киеву достигать сразу нескольких важных целей.

Прежде всего удары по российским танкерам приводят к удорожанию логистики, повышению страховых тарифов и созданию финансовых препятствий для российского нефтяного экспорта.

Во-вторых, Украина ограничивает возможности РФ продолжать агрессивную захватническую войну, ведь сокращает доходы российского бюджета от основного источника его наполнения – продажи нефти.

В-третьих, удары украинских дронов по российским танкерам сигнализируют западным партнерам о необходимости усилить санкционное давление против теневого флота РФ и формирующих его сотен старых судов под иностранными флагами.

"Ранее Киев избегал ударов по нефтяной инфраструктуре из-за рисков для мировых цен, однако нынешняя смена тактики свидетельствует о намерении подорвать экономический фундамент российской агрессии. Сочетание атак на танкеры, НПЗ и платформы постепенно сужает возможности Москвы финансировать боевые действия", — оценили результативность новой украинской стратегии авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 декабря стало известно, что СБУ впервые поразила танкер теневого флота России в водах Средиземного моря. Дроны службы преодолели более 2 тыс.км, чтобы нанести удар по судну "QENDIL".

Для атаки спецназовцы "Альфы" выбрали момент, когда танкер не был загружен нефтью: это позволило избежать загрязнения акватории.

В результате атаки танкер получил критические повреждения, которые делают невозможным его дальнейшую эксплуатацию.

До того, 10 декабря текущего года, морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan. Эффектную и эффективную операцию было проведено объединенными силами 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины.

А 29 ноября Sea Baby вывели из строя два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT в Черном море. Как и предыдущие, они принадлежали к теневому флоту страны-агрессора России и направлялись пустыми на загрузку в Новороссийск.

