NYT попала в скандал из-за российской пропаганды: всплыли детали о журналисте, выдавшем фейк об ударе по Константиновке

Американское издание The New York Times попало в скандал из-за российской пропаганды. На сайте издания появилась статья авторства руководителя кабульского офиса NYT Томаса Гиббонса-Неффа, в которой он обвинил Украину в ударе по рынку в Константиновке Донецкой области 6 сентября.

Этот же автор регулярно публикует материалы, откровенно продвигающие российские нарративы. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на источники в Силах безопасности и обороны Украины.

"Недавно издание NYT опубликовало расследование, в котором говорится, что удар по Константиновке в Донецкой области 6 сентября, вероятно, нанесла украинская ракета ПВО, выпущенная из системы "Бук"... Наши источники Силах безопасности и обороны сообщают, что автор этой статьи Thomas Gibbons-Neff неоднократно замечен на продвижении российских нарративов в The New York Times", – говорится в сообщении.

В материале, посвященном теракту в Константиновке, забравшем жизни 17 человек, Гиббонс-Нефф утверждает, что по рынку в этом городе на Донетчине якобы ударила украинская ракета из установки "Бук". Это заявление он аргументирует "доказательствами": якобы найденным фрагментом украинской ракеты, спутниковыми снимками и "свидетельскими показаниями".

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В Службе безопасности Украины в комментарии 24 канала заявили, что расследуют удар по Константиновке по 438 статье уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

"По данным следствия, враг ударил по данному гражданскому объекту из комплекса С-300. Об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии",– утверждают в СБУ.

В рамках расследования назначен ряд экспертиз, которые помогут установить все обстоятельства преступления.

Среди кремлевских тезисов, которые распространял Гиббонс-Нефф на западную аудиторию влиятельного издания ранее – обвинение Вооруженных сил Украины в ударах кассетными боеприпасами по населенным пунктам, а также утверждение о том, что украинские военные продают танки и артиллерию. Доставалось от него и американским волонтерам, помогающим Украине: их Гиббонс-Нефф обвинял в расточительстве.

Также Гиббонс-Нефф активно продвигал российский нарратив по поводу неизбежного поражения Украины в войне с РФ.

Помимо прочего, он критиковал систему подготовки ВС Украины: она, мол, не позволяет украинским воинам пройти обучение по использованию современного западного оружия якобы из-за нехватки времени, поэтому они, убеждал Гиббонс-Нефф, "учатся с помощью онлайн-уроков".

В то же время Гиббонс-Нефф распространял тезис о том, что западные поставки оружия якобы затягивают войну и являются причиной гибели украинцев.

"Именно этого журналиста уже дважды лишали пресс-карты ВСУ за нарушение правил работы в районах боевых действий",– отмечает 24 канал со ссылкой на источники.

Интересно, что в свое время Гиббонс-Нефф служил пехотинцем в 1-м батальоне 6-го корпуса морской пехоты с 2007 по 2011 год, в 2008 и 2010 и участвовал в двух миссиях в Афганистане. Однако это не помешало ему после захвата Афганистана Талибаном брать интервью у командира талибов, который 11 лет назад напал на роту морских пехотинцев, в которой Гиббонс-Нефф был капралом.

Напомним, 6 сентября стало известно, что оккупанты обстреляли Константиновку. Тогда сообщалось о гибели 17 человек, среди которых – ребенок.

Российские паблики сначала бурно радовались смертям украинцев, а впоследствии начали продвигать тезис, что удар якобы был нанесен украинской ракетой ПВО. Этот же тезис попыталось "легализовать" и издание NYT.

Статью издания подверг резкой критике военный эксперт Александр Коваленко, он проанализировал и разбил "аргументы", на которые ссылаются авторы материала.