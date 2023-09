Почти две недели спустя, после удара по Константиновке к манипулированию этой трагедией решили подключить издание New York Times, со своим "непредвзятым" взглядом на то, что случилось 6 сентября.

Как известно, 6 сентября по Константиновке был нанесён ракетный удар, в результате которого 16 человек погибли, более 30 получили ранения. Буквально сразу же появилось расследование некой "аналитической" группы, которая поспешила в ударе по Константиновке обвинить украинских военных, отметив, что удар был нанесён неисправной ракетой AGM-88 HAARM. При этом контекст был именно таким, безапелляционным, "Удар был нанесён", а не вариативное "Удар мог быть нанесён".

Я детально рассматривал эту трагедию в статье "Террористический удар россиян по Константиновке и чудовищные фейки" в которой объяснил, что версия с ракетой AGM-88 HAARM не так правдоподобна, как кажется авторам этой версии, а в беседе с Майклом Наки изложил все свои доводы.

Видео дня

И вот, не прошло и полгода, а к этой трагедии снова привлекают внимание с удобной российской пропаганде позиции дискредитации Украины, но уже через New York Times, издание, давно подмочившего свою репутацию, но, к сожалению, имеющее очень большую аудиторию.

Итак, сразу шесть журналистов, Джон Исмей, Томас Гиббонс-Нефф, Хейли Уиллис, Мэлаки Браун, Кристоф Кеттльи, Александр Кардия, представили свою версию трагедии, в которой виноват, оказывается, украинский ЗРК "Бук" — ракета 9М38!

При этом статья основывается не на каких-либо непосредственных первичных результатах расследования, а, как это заведено у западной прессы, на мнении неких безымянных экспертов, пожелавших остаться неназванными, но словам, которых мы можем полностью доверять!

Опять? Впрочем, всё как всегда.

Вот я, например, не скрываю своего имени и лица, делая заявления. Скажу даже больше, Руслан Левиев, выдвинувший версию с AGM-88 HAARM, тоже не скрывает своего лица и имени. А вот на страницах New York Times только безымянные эксперты! Как так?

Что самое интересное, New York Times смешивает ранее опубликованные манипуляции, со своей версией о ракете 9М38.

Манипуляции касательно направления полёта ракеты, в которой рассматривается исключительно горизонтальный полёт, но вообще не упоминается вертикальное пикирование. То есть, шесть "профессиональных" журналистов, полностью проигнорировали рефлексию, физическое явление, позволяющее рассматривать две версии, но никак не одну. Максимально "непредвзято" и "профессионально"?

Манипуляции касательно звука так же присутствуют в статье New York Times. Согласно этой манипуляции, люди на видео повернули головы в сторону, откуда летела ракета. Но, опять-таки, люди, бывшие в зоне обстрелов не единожды, прекрасно знают, что звук в пространстве распространяется искажённо и направление источника зачастую мы воспринимаем ошибочно. То есть, это физическое явление так же отрицается "профессионалами" New York Times?

Но, что самое интересное в расследовании New York Times, так это версия с ракетой 9М38. Вывод о том, что это была именно ракета от ЗРК "Бук" "профессионалы" New York Times делают из того, что поражающие элементы, которыми был буквально прошит рынок в Константиновке – кубической формы. Точно такой же, как поражающие элементы, используемые в ракетах 9М38.

Казалось бы, невероятный факт, но не понятно, почему "профессионалы" из New York Times не упомянули того, что точно такие же поражающие элементы используются в ракетах ЗРК С-300. Например, вот фото неразорвавшейся боевой части одной из ракет С-300, рухнувшей в Николаеве. Николаев, пока была оккупирована правобережная Херсонская область, регулярно обстреливали этими ракетами российские оккупанты и обстреливают до сих пор многие прифронтовые сёла и города, в частности, Харьков.

А теперь, самое главное – журналистская чистоплотность.

Как звучит заголовок New York Times?

""Evidence Suggests Ukrainian Missile Caused Market Tragedy" / "Факты свидетельствуют о том, что украинская ракета стала причиной трагедии на рынке".

А теперь, два предложения в тексте:

"Репортер Times также рассмотрел другие фрагменты ракет, обнаруженные в нескольких местах в Украине, которые были выпущены российскими системами ПВО С-300, С-400 и „Бук“, а также двумя различными американскими системами ПВО. Их форма и размеры показывают, что ущерб рынку, скорее всего, был причинен пулеметом 9М38.

Два независимых военных эксперта по обезвреживанию бомб, пожелавшие остаться анонимными, чтобы говорить откровенно, пришли к такому же выводу и заявили, что обломки и повреждения на месте удара наиболее соответствуют 9М38."

Что мы видим? В заголовке неоспоримый факт, в тексте предположения "скорее всего", "наиболее" и, конечно же, наши любимые анонимные эксперты.

Что же… New York Times со времён Голодомора, который отрицали журналисты этого издания, продолжает держать свою высокую марку ничтожности.

Всего несколько напоминаний, помимо Голодомора, но из недавней истории…

В 2017 году The New York Times опубликовала материал о том, что ракетную программу КНДР помогала развивать Украина. Интересно в этой истории то, что "„эксперт“, консультировавший The New York Times, Майкл Илман, после выхода статьи опроверг содержимое и отмечал, что журналисты исказили его слова.

В феврале 2022 года, на страницах издания вышла статья Эндрю Крамера посвящённая теме угрозы вторжения в Украину россии, подготовке украинцев к защите своей страны и формированию территориальной обороны. Журналист Эндрю Крамер утверждал, что вооружённые украинские „националисты“ представляют угрозу не для россии, а для самой Украины и её соседей!

Кстати, именно Эндрю Крамер в январе 2021 укололся российской вакциной Спутник-V, заявив на страницах The New York Times, что таким образом он развеял недоверие к российской вакцине, а у рф со времён СССР по его словам имеется уникальный опыт разработки вакцин, поэтому все должны были срочно закупиться спутником!

Был ещё слив некоего плана некоего „контрнаступления“ ВСУ через The New York Times, помните?

В апреле 2022 The New York Times выдаёт статью 'To Push Back Russians, Ukrainians Hit a Village With Cluster Munitions' / „Чтобы оттеснить русских, украинцы обстреляли село кассетными боеприпасами“. То есть, с акцентом в заголовке на том, что Украина обстреливает свои сёла кассетными боеприпасами, хотя в самой статье журналисты отмечают, что не знают, чьей принадлежности снаряды, которыми обстреливалось село. Ну, надо же!

Я бы мог продолжать до бесконечности изобличать манипулятивную и лживую помойку The New York Times, но пора завершать. И завершу предположением, почему именно о 9М38 заговорили говорящие головы российской пропаганды в США. И тут стоит вспомнить трагедию 2014 с МН-17.

Россияне ничего не смогли сделать с расследованием о трагедии МН-17, а потому, точно так же как с малазийским авиалайнером, пытаются плодить через разные площадки множество версий, чтобы отлечь от единой правдивой. А акцент на 9М38 сделан, для ассоциативности трагедии в Константиновке с МН-17, мол, украинцы „сбили“ авиалайнер в 2014, а сейчас обстреляли сами себя. И это не мы говорим, посмотрите, об этом говорит „уважаемое“ и „респектабельное“ западное издание!

И всё это под аккомпанемент визита президента Украины Владимира Зеленского в США с целью добиться согласия президента Джо Байдена на поставки Украине ракет ATACAMS.

Занавес.