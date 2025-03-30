NYT: целью контрнаступления ВСУ был Мелитополь, но Сырский настоял на Бахмуте

План контрнаступления весной 2023 года на Мелитополь был ключевым для Украины. Однако генерал Александр Сырский настоял на освобождении Бахмута, что изменило стратегию, истощило украинскую армию и привело к неудаче на обоих направлениях.

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Об этом говорится в статье The New York Times, опубликованной 30 марта. По данным издания, тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и представители Великобритании поддерживали вариант, что контрнаступление должно быть направлено на Мелитополь.

Этот маневр перекрыл бы сухопутные маршруты поставок оккупантов в Крым, хотя это и было амбициозно.

В конце концов они согласились на двухэтапную атаку, чтобы запутать российских командиров, которые, согласно разведке США, считали, что у ВСУ хватит сил и техники только на одно наступление.

Издание рассказывает, как на Ставке Залужный решил, что генерал Александр Тарнавский получит 12 бригад и большую часть боеприпасов для главного удара – Мелитополь.

Генерал-лейтенант Юрий Содоль будет изображать наступление на Мариуполь, а Сырский возглавит вспомогательный удар на востоке вокруг Бахмута.

"Тогда слово взял Сырский. По словам украинских чиновников, генерал заявил, что хочет отойти от плана и провести полномасштабное наступление, чтобы выбить россиян из Бахмута. Затем он продвинется на восток в Луганщину. Конечно, ему понадобятся дополнительные люди и боеприпасы", – говорится в материале.

Соединенным Штатам не сообщили о результатах заседания. Однако затем американская разведка заметила, что украинские войска и боеприпасы "двигаются в направлениях, которые не отвечали согласованному плану".

Вскоре на срочно созванной встрече на границе с Польшей Залужный признался американцам, что украинцы решили наступать на трех направлениях одновременно.

По словам украинских чиновников, после заседания Ставки президент Владимир Зеленский приказал равно поделить боеприпасы коалиции между Сырским и Тарнавским.

Сырский также получил пять из новообученных бригад, оставив семь для боя за Мелитополь.

Лидер наступления на Мариуполь генерал Содоль охотно прислушивался к советам генерала-лейтенанта Антонио Агуту, который помогал украинцам с контрнаступлением.

Это сотрудничество принесло один из самых больших успехов контрнаступления: когда разведка США обнаружила слабое место в российских линиях обороны, силы Содоля отвоевали более 20 кв. км территории.

Для украинцев эта победа поставила вопрос: не является ли бой за Мариуполь более перспективным, чем наступление на Мелитополь? Однако атака остановилась из-за нехватки людей.

Проблема была очевидна на карте боевых действий в офисе генерала Агуту: наступление Сырского на Бахмут истощало украинскую армию, говорится в статье.

Агуту призвал Сырского отправить бригады и боеприпасы на юг для атаки на Мелитополь.

Однако Сырский не уступал, по словам чиновников США и Украины. Он также не изменил позицию, когда российский бизнесмен Евгений Пригожин, чей ЧВК "Вагнер" помог врагу захватить Бахмут, восстал против Путина и отправил силы на Москву.

Разведка США оценила, что восстание может подорвать нравственный дух и сплоченность россиян; перехваты показали, что российские командиры удивлялись, почему украинцы не давят сильнее на слабо защищенный Мелитополь, сказал американский разведчик.

Но Сырский считал, что восстание подтверждает его стратегию сеять раскол, уничтожая противника в Бахмуте.

"Я был прав, Агуту. Ты ошибался. Мы дойдем до Луганска", – вспоминает американский чиновник слова Сырского.

Хотя подсчеты отличаются, нет сомнений, что потери России – десятки тысяч – значительно превышали украинские. Однако Сырский так и не отвоевал Бахмут, не продвинулся к Луганску. Оставался Мелитополь, пишет издание.

Основным преимуществом была скорость – сокращение времени от обнаружения цели до украинского удара. Но это преимущество, а вместе с ним наступление на Мелитополь было подорвано фундаментальным изменением в плане.

У Тарнавского было гораздо меньше боеприпасов, чем он планировал; вместо того, чтобы просто стрелять, он теперь сначала использовал дроны для подтверждения разведданных.

Этот шаблон, подпитанный также осторожностью и дефицитом доверия, достиг кульминации, когда после недель медленного продвижения через ландшафт минных полей и огня вертолетов ВСУ приблизились к оккупированному селу Работино.

Американские чиновники рассказали о следующей битве. Украинцы обстреливали противника артиллерией; разведка США указывала, что те отступают.

"Занимай позиции сейчас", – сказал Агуту Тарнавскому. Однако украинцы заметили группу россиян на вершине холма.

Спутниковые снимки США показали нечто вроде российского взвода, от 20 до 50 солдат, что Агуту не считал препятствием контрнаступлению. Однако Тарнавский не двигался, пока угроза не будет устранена.

Партнеры направили ему координаты россиян и посоветовали одновременно открыть огонь и наступать. Чтобы проверить разведданные, Тарнавский отправил разведывательные дроны над холмом.

"Это заняло время. Только тогда он приказал своим людям стрелять", – рассказывает The New York Times.

После удара Тарнавский снова отправил БПЛА, чтобы убедиться, что холм действительно чист. Затем он приказал силам войти в Работино, которое они захватили 28 августа.

Эти задержки стоили от 24 до 48 часов, по оценкам офицеров. И за это время к югу от Работино россияне начали строить новые барьеры, закладывать мины и отправлять подкрепление, чтобы остановить продвижение украинцев.

Агуту кричал на Тарнавского: "Дави вперед". Но украинцам пришлось перебрасывать войска с фронта в тыл и с только семью бригадами они не могли достаточно быстро вводить новые силы, чтобы продолжать наступление.

Украинское наступление, собственно, замедлилось из-за ряда факторов. Но разочарованные американцы постоянно говорили о взводе на холме.

"Чертов взвод остановил контрнаступление", – сказал один офицер.

Украинцы не дошли до Мелитополя и им пришлось сократить свои амбиции.

Теперь их целью стал небольшой оккупированный город Токмак, примерно на полпути в Мелитополь, вблизи важных железнодорожных и автомобильных дорог.

Генерал Агуту дал украинцам больше автономии. Но теперь он разработал детальный артиллерийский план, операцию "Грохот грома", которая определяла, во что украинцы должны стрелять, чем и в каком порядке, по словам американских и украинских чиновников.

Однако Тарнавский возразил против некоторых целей, настаивал на использовании БПЛА для проверки важных точек, и "Грохот грома" остановился.

В отчаянии спасти контрнаступление Белый дом санкционировал секретную перевозку небольшого количества кассетных боеголовок с дальностью около 100 миль, и генералы Агуту и Забродский разработали операцию против российских ударных вертолетов, угрожавших силам Тарнавского.

По меньшей мере десять вертолетов было уничтожено, и оккупанты отвели всю свою авиацию в Крым или на материк. Но украинцы все равно не могли продвигаться.

"Последней рекомендацией американцев было поручить генералу Сырскому возглавить бой за Токмак. Это отклонили. Тогда они предложили генералу Содолю отправить своих морпехов к Работино, чтобы прорвать российскую линию. Но генерал Залужный приказал морпехам отправиться в Херсон, чтобы открыть новый фронт в операции, которую американцы считали обреченной на провал – попытке пересечь Днепр и продвигаться в Крым", – говорится в материале.

Морпехи переправились через реку в начале ноября, но у них закончились люди и боеприпасы.

"Контрнаступление должно было нанести сокрушительный удар. Но вместо этого оно имело бесславный конец", – пишет издание.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Сырский посетил Сумщину на фоне увеличения интенсивности действий армии РФ и попытки врага перевести боевые действия на территорию Украины. Он работал в бригадах ДШВ ВСУ, морской пехоты, ТрО, механизированных и некоторых других подразделениях.

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