Одно иностранное СМИ напугало всех новостью о том, что Китай разработал аналог Shahed-136 и будет его поставлять в россию. Скажем так, новость не из позитивных, но и попахивает, извините, некрофилией.

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Дело в том, что Китай ещё в августе 2023-го года представил на российской военной выставке "Армия-2023" свой дрон-камикадзе Sunflower 200, который очень был похож на Shahed-136, но обладал несколько лучшими характеристиками. Например, его вес был 175 кг, вместо 240 кг как у Shahed-136.

А теперь, вопрос для знатоков. Если Китай уже минимум как год имеет дрон-камикадзе, аналогичный Shahed-136, то почему он до сих пор не у россии и она его не применяет по Украине? Верно. Потому, что Китай придерживается политики не военной поддержки россии.

Например, не так давно мы с вами слышали заявления Министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о том, что Китай поставляет россии летальное оружие. Прозвучало это заявление в мае 2024. За окном начало июля и ни одного китайского снаряда, или ПТРК, или танка не было поставлено в россию. Как и сама новость, после громкого заявления канула в лету и никто о ней не вспоминает.

Собственно, это всё я к чему…

Китай – не Иран. Китай – не Северная Корея. Китай – это страна, развитие, благополучия и амбиции которой напрямую зависят от его экономики, а она зависит от экспорта в страны Запада, прежде всего – США и ЕС. Военные поставки россии ставят крест на развитии Китая, и он это прекрасно понимает. Думаете большой Си допустит такую ошибку?

В свою очередь, у стран Запада с Китаем есть целый ряд нерешённых проблемных вопросов в регионе. И чтобы эти вопросы не имели решения на пользу Пекина, на него время от времени давят, в том числе информационно. Но это заруба Запада и Китая, мы в ней не участвуем, хотя иногда и фигурируем.

Конечно, самое худшее, что можно было себе представить, это военный союз Китая и россии и прямые поставки китайского оружия и техники РОВ. Но такого ещё ни разу не фиксировалось, и буду надеяться, не зафиксируется никогда.

Поэтому не спешите посыпать голову пеплом, но чистку пулемёта это не отменяет.