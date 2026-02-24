'О нас забыли': пленные оккупанты обратились к Путину с призывом об обмене. Видео

Страна-агрессор Россия фактически отказывается возвращать немало своих военных, находящихся в украинском плену. Речь идет о раненых и мобилизованных оккупантах из так называемых "Л/ДНР".

Об этом заявили сами пленные россияне, которые в годовщину полномасштабного вторжения обратились к российскому диктатору с просьбой "вернуть их домой". Кадры опубликовал проект "Хочу жить".

В своем обращении оккупанты, которые находятся в плену почти четвертый год, рассказали об отсутствии интереса со стороны российских властей к их возвращению. Среди них есть те, кого мобилизовали в подразделения так называемых "Л/ДНР" еще до начала полномасштабной войны.

"За время пребывания в плену мы провели более двух тысяч российских солдат, которые пробыли не более месяца, двух или полгода, а то и меньше, в плену. Поэтому мы обращаемся к президенту Российской Федерации... Когда дошло дело до обмена военнопленными, о нас забыли", – пожаловался один из оккупантов.

По данным инициативы "Хочу жить", в течение последних двух лет Россия вернула не более десяти таких пленных. Их почти не включают в списки на обмен, а в отдельных случаях страна-агрессор отказывается обменивать их даже тогда, когда Украина предлагает это сделать.

Также Россия не возвращает больных, раненых и пожилых военных. Зато во время обменов в первую очередь забирают тех, кто не имеет ранений и провел в плену меньше времени.

"Абсолютно все российские военнопленные уже завтра могли бы оказаться в России в рамках большого гуманитарного обмена "всех на всех". Но даже после четырех лет российские власти отказываются от этой гуманитарной инициативы, предпочитая удерживать украинцев как заложников, вместо того чтобы вернуть домой всех своих солдат", – отмечают в проекте.

Напомним, гражданин Колумбии оказался в плену украинских военных во время боевых действий на фронте. Военнослужащие 152-й отдельной егерской бригады имени Симона Петлюры захватили его после того, как он в составе российских подразделений штурмовал позиции ВСУ.

Также OBOZ.UA сообщал, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил: новый обмен военнопленными между Украиной и Россией может состояться уже на этой неделе. Украинская сторона работает над его организацией.

