'О нас забыли': пленные оккупанты жалостливо обратились к Путину и попросили обмена. Видео

Несколько сотен российских военнопленных, находящихся в одном из многочисленных лагерей в Украине, записали видеообращение к российскому диктатору Владимиру Путину. Они просят его "проявить человечность" и обменять их на украинских военнопленных.

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Большинство из них находятся в плену уже по 2-3 года. Видео обнародовал проект "Хочу жить" на своем YouTube-канале.

В последний обмен, состоявшийся 24 августа, этих пленных не вписывали вообще, ведь российская сторона пригласила поменять срочников, попавших в плен на Курском направлении пару недель назад.

И тем, которые уже несколько лет сидят в плену, стало досадно, и они решили "надавить на жалость" Путина. Вот только им никак не поймешь, что у этого тирана и у тех, кто его окружает, атрофировано такое понятие.

Для российских властей все эти военнопленные "второсортные", ведь в основном это раненые, больные, пожилые мужчины, мобилизованные, обычные пехотинцы, которым посчастливилось выжить.

"Россия возвращает их "на сдачу", когда в списках остаются места после кадыровцев, заключенных, офицеров и пленников из элитных подразделений типа ВДВ", - отметили в проекте "Хочу жить".

Некоторые из этих пленных оккупантов украинцы могли видеть в другом видеообращении. В частности, Николай Душко с другими пленными оккупантами уже обращался от имени подразделений террористических "ЛНР" и "ДНР" к российским властям с просьбой об обмене.

Однако вместо реакции кремлевские пропагандисты назвали их актерами, украинскими зеками, а их обращение их фейком. А так называемый омбудсмен РФ Москалькова просто проигнорировала как самое обращение, так и переданные ей списки российских военнопленных.

В этот раз к ним присоединились несколько сотен других пленных русских военных. Среди них много "дончан", так называемых "ДНР" и "ЛНР", на которых российским властям вообще наплевать.

"Нас никто не заставлял записывать это видео. Мы все живые люди, мы не фейк. Непонятно, как проходят эти обмены и когда наступит наша очередь. Попадают в плен россияне, они едут через 2 месяца, мы дончане, по 16, 28, 30 месяцев сидим в плену. Вообще когда-нибудь настанет наша очередь?

Как сообщал OBOZ.UA, пленные в Курской области российские морпехи обратились к властям РФ с просьбой включить их в списки на обмен. Они просят обменять их на бойцов полка "Азов", попавших в российскую неволю во время обороны Мариуполя.

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