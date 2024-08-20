О наступлении на Киев речь уже не идет: в минобороны РФ создали группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск"

В Российской Федерации на третий год "взятия Киева за три дня" создали группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск" в своих вооруженных силах. Такое решение в Москве приняли на фоне операции Сил обороны Украины в Курской области РФ.

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О новых группировках руководство объявило 20 августа на заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщили росСМИ.

"По каждой задаче Координационного совета в министерстве определено должностное лицо, которое несет ответственность за ее выполнение в суточный срок. В случае невозможности решения проблемы на своем уровне информация доводится до меня лично, и я принимаю решение", – заявил министр обороны России Андрей Белоусов, который возглавил Координационный совет.

Кресло его заместителя получил генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров (он замещает Белоусова также в МО РФ).

На других руководителей минобороны возложены обязанности по материально-техническому и военно-техническому обеспечению, содействию гражданским властям при эвакуации граждан, инженерному обустройству и строительству, межведомственному взаимодействию и координации, медицинскому обеспечению, защите от атак БПЛА.

Подчеркнем: до этого группировок войск в армии страны-агрессора было шесть: "Центр", "Запад", "Юг", "Восток", "Днепр" и "Север". За оборону Курщины и Белгородщины отвечали российские военные "Севера".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Согласно заявлению главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, по состоянию на 20 августа Силы обороны заняли не менее 93 населенных пунктов в Курской области. Украина контролирует более 1260 квадратных километров территории страны-агрессора.

– Бывший депутат госдумы РФ Наталья Нарочницкая призвала устроить ковровые бомбардировки по Курщине.

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